Thực hư các mẹo thu nhỏ lỗ chân lông trên TikTok

Lỗ chân lông to lốm đốm trên mũi và má là vấn đề khiến nhiều người đau đầu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi "how to get rid of pores naturally" (cách loại bỏ lỗ chân lông một cách tự nhiên) có hơn 155 triệu lượt xem trên TikTok.

Nhưng thực ra bạn không thể hoàn toàn loại bỏ lỗ chân lông và cũng không nên làm như vậy. Lỗ chân lông đóng vai trò quan trọng trong việc giúp da giải phóng bã nhờn - dầu tự nhiên của cơ thể - để da mềm mại và có được độ ẩm tự nhiên.

Trái ngược với quan niệm phổ biến thì "lỗ chân lông không đóng mở như cửa ra vào", chuyên gia chăm sóc da mặt nổi tiếng Sarah Chapman cho biết. Chúng chỉ là những lỗ mở trên da và quan trọng là không có cơ bám vào nên không thể giãn ra hay co lại.

Tuy nhiên, lỗ chân lông đôi khi có thể trông to hơn bình thường. Chúng giãn ra khi bị tắc nghẽn và do mất collagen, elastin vì quá trình lão hóa hoặc tổn thương do ánh nắng mặt trời.

Nguyên nhân khiến lỗ chân lông to và lộ rõ

Tăng tiết bã nhờn

Tiến sĩ Nina Bal, bác sĩ thẩm mỹ, giải thích: "Nếu dầu, độc tố, bụi bẩn và lớp trang điểm tích tụ trong lỗ chân lông, chúng có thể làm lỗ chân lông bị kéo giãn và kéo xuống, khiến nó trông to hơn nhiều so với bề mặt da".

Thu nhỏ lỗ chân lông là quá trình phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì trong nhiều bước.

Da lão hóa và tổn thương do ánh nắng mặt trời

Độ đàn hồi của da giảm và mất collagen làm cho lớp da bên dưới kém săn chắc hơn và cấu trúc hỗ trợ da bị chảy xệ.

Thời tiết nóng

Vào thời tiết nóng hơn, vùng da xung quanh lỗ chân lông cũng có xu hướng sưng lên và giãn ra. Cùng với mồ hôi, bã nhờn xuất hiện nhiều hơn, điều này góp phần làm lỗ chân lông trông to hơn.

Quy trình chăm sóc da

Không làm sạch da đầy đủ và trang điểm quá dày (hoặc quá lâu) cũng có thể gây ra tình trạng này.

"Trang điểm cũng có thể khiến lỗ chân lông trông to hơn thực tế. Phấn và kem nền có thể đọng lại, khiến lỗ chân lông trông to hơn", tiến sĩ Nina cho hay.

Làm thế nào để thu nhỏ lỗ chân lông

Không thể loại bỏ hoàn toàn lỗ chân lông. "Thật không may, một khi lỗ chân lông đã giãn ra, chúng không thể trở lại kích thước ban đầu", Nina nói.

Tuy nhiên, tin tốt là chúng ta có thể làm cho chúng trông nhỏ hơn. Nina cảnh báo rằng lỗ chân lông to có thể tiếp tục to ra nếu bạn để chúng giãn ra và bị tắc nghẽn bởi mụn đầu trắng, mụn đầu đen, bã nhờn và bụi bẩn.

Nước nóng và hơi nước có thể hòa tan bã nhờn và cặn bẩn bên trong lỗ chân lông, giúp loại bỏ chúng dễ dàng hơn. Nước lạnh có thể làm co mạch máu, khiến lỗ chân lông trông nhỏ hơn một thời gian ngắn.

Rửa mặt sạch và sử dụng dầu tẩy trang có thể góp phần khiến lỗ chân lông trong nhỏ hơn.

Làm sạch hiệu quả hơn

Hãy dùng dầu tẩy trang hoặc sáp tẩy trang để làm sạch kem chống nắng và lớp trang điểm, sau đó rửa mặt bằng gel để loại bỏ mọi bụi bẩn còn sót lại.

Tốt hơn nữa, ở bước thứ hai, hãy đầu tư vào sữa rửa mặt có chứa axit salicylic, vì thành phần này có tác dụng hòa tan dầu thừa, lớp trang điểm còn sót lại và tế bào da chết.

Tẩy da chết thường xuyên hơn

Tẩy da chết thường xuyên sẽ giúp loại bỏ tế bào chết và bụi bẩn còn sót lại mà sữa rửa mặt không thể làm sạch 100%. Nina cho biết: "Hãy tẩy tế bào chết hai lần một tuần để loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết, nếu không chúng sẽ gây tắc nghẽn và làm tối màu bên trong lỗ chân lông".

Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời

Nina cho biết thêm: "Bức xạ tia cực tím phá vỡ collagen và elastin, từ đó làm giãn nở lỗ chân lông, do đó, việc sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 40+ mỗi ngày là rất quan trọng".