Thực hành nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

  Thứ năm, 18/12/2025 19:41 (GMT+7)
Từ ngày 16-18/12/2025, Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa thờ Mẫu và hát Văn Hà Nội tổ chức Giao lưu thực hành nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Đồng thầy Đỗ Diệu Trang (Hà Nội) thực hành nghi lễ Hầu đồng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.
Buổi giao lưu thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.
Thanh đồng Lê Thị Liên (tỉnh Lâm Đồng) thực hành nghi lễ Hầu đồng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.
Đồng thầy Nguyễn Văn Ngọc (Hà Nội) thực hành nghi lễ Hầu đồng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.
Thanh đồng Lê Thị Liên (tỉnh Lâm Đồng) thực hành nghi lễ Hầu đồng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.
Đồng thầy Vũ Hồng Thái (tỉnh Thái Nguyên) thực hành nghi lễ Hầu đồng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.
Thanh đồng Nguyễn Đức Tiến (Hà Nội) thực hành nghi lễ Hầu đồng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.
Thanh đồng Nguyễn Phương THảo (tỉnh Thanh Hóa) thực hành nghi lễ Hầu đồng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.
Thanh đồng Nguyễn Phương Thảo (tỉnh Thanh Hóa) thực hành nghi lễ Hầu đồng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.
Thanh đồng Nguyễn Phương Thảo (tỉnh Thanh Hóa) thực hành nghi lễ Hầu đồng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.
Đồng thầy Nguyễn Văn Ngọc (Hà Nội) thực hành nghi lễ Hầu đồng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.

