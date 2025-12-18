Thực hành nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

0

Nhiều mối quan hệ tan vỡ không phải vì thiếu yêu thương, mà vì một người đã yêu quá lâu trong im lặng. Họ im lặng khi không được lắng nghe, im lặng khi thấy mình bị tổn thương hoặc im lặng để giữ hòa khí cho một mối quan hệ...