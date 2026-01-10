Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Thủ tướng Ý nêu lý do châu Âu cần nối lại đối thoại với Nga

  • Thứ bảy, 10/1/2026 07:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng, châu Âu nên nối lại đối thoại với Nga, nhưng vẫn còn quá sớm để thảo luận về việc chào đón Mátxcơva trở lại Nhóm G8.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Ảnh: Reuters

Phát biểu ngày 9/1 tại buổi họp báo thường niên đầu năm mới, bà Meloni tỏ ra đồng tình với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, khi ông kêu gọi châu Âu đàm phán với Mátxcơva về nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Tôi nghĩ ông Macron đã đúng. Tôi tin rằng đã đến lúc châu Âu cũng cần nói chuyện với Nga”, bà Meloni nói.

“Vì nếu châu Âu quyết định tham gia giai đoạn đàm phán này bằng cách chỉ nói chuyện với một trong hai bên, tôi e rằng cuối cùng đóng góp tích cực mà họ có thể mang lại sẽ bị hạn chế".

Nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm giữa Nga và Ukraine đã được đẩy nhanh từ tháng 11. Tuy nhiên, Mátxcơva và Kyiv vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ.

Nga cũng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu công khai nào cho thấy nước này sẽ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với những đảm bảo an ninh mà các đồng minh của Ukraine mong muốn, bao gồm cả việc cho phép quân đội phương Tây hiện diện ở Ukraine.

Bà Meloni cho rằng Liên minh châu Âu nên bổ nhiệm một đặc phái viên để trực tiếp làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tránh hiểu lầm.

"Nếu chúng ta một mặt quyết định mở lại đối thoại với Nga, mặt khác lại tiến hành một cách thiếu tổ chức, thì chúng ta sẽ mang lại lợi thế cho Nga", bà nói. "Chúng ta đã gặp vấn đề này ngay từ đầu. Quá nhiều tiếng nói, quá nhiều hình thức”.

Trong số các đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra vào tháng 11, có đề xuất cho Nga được tái gia nhập nhóm G7, hồi sinh nhóm G8. Tuy nhiên, bà Meloni cho rằng việc thảo luận về vị trí của Nga trong G7 là "quá sớm".

Bà cũng nhắc lại, rằng Ý không có ý định gửi quân đến Ukraine để giúp đảm bảo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Tháng trước, Pháp và Anh đã ký một tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia đến Ukraine trong tương lai, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

