Thủ tướng về tới Hà Nội, kết thúc chuyến dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 11/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Vientiane, Lào, từ ngày 8-11/10.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan đã thành công tốt đẹp, khép lại hợp tác ASEAN năm 2024 với nhiều kết quả thiết thực, để lại ấn tượng đậm nét về những đóng góp chủ động, tích cực và vai trò dẫn dắt của Chủ tịch Lào, góp phần nâng cao tầm vóc của Cộng đồng ASEAN “kết nối và tự cường," hướng tới giai đoạn phát triển mới của ASEAN với tầm nhìn mới, tư duy mới, động lực mới và tâm thế mới.

Với khoảng 60 hoạt động cả đa phương và song phương, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự các Hội nghị đã chuyển tải nhiều thông điệp quan trọng về ASEAN và tương lai của ASEAN; khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam trong ASEAN; đồng thời phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ, góp phần cùng Lào đảm nhiệm thành công năm Chủ tịch ASEAN 2024, qua đó cũng tăng cường tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự tất cả hơn 20 hoạt động trong khuôn khổ hội nghị gồm các Hội nghị của ASEAN, hội nghị ASEAN với các đối tác; các hội nghị, đối thoại chuyên đề.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác của ASEAN; cùng Thủ tướng các nước Lào, Campuchia có các hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác 3 nước.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ có cuộc gặp với lãnh đạo cao nhất của Lào là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội Lào nhằm thảo luận nhằm tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 44,45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Lào đạt kết quả toàn diện; triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kết luận 59-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030; tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; làm gia tăng độ tin cậy, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả vì hoà bình, hợp tác, phát triển của mỗi nước, trong khu vực và quốc tế.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.