Thủ tướng kỷ luật 3 Phó Chủ tịch, 1 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký các quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: Võ Ngọc Hiệp và Nguyễn Ngọc Phúc.

Ngoài ra, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021.

Cả 4 ông này đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật cả 4 ông kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 14/8.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan này còn để nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự do có vi phạm, khuyết điểm trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại dự án Khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng và các địa phương, đơn vị có liên quan.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban xác định trách nhiệm cá nhân với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên, trong đó có các ông: Nguyễn Ngọc Phúc, Phạm S, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Yên.

Vì vậy, Ủy ban quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Yên và S; khiển trách ông Phúc và Hiệp.

