Thủ tướng: Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ ngay sau nghỉ Tết

Sáng 23/2, ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết, Thủ tướng cùng các Phó Thủ tướng đã dự cuộc gặp mặt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ.

Cùng tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các vụ, cục, đơn vị thuộc VPCP, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy VPCP.

Trước đó, chiều ngày 22/2, trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho biết, thực hiện Chỉ thị số 55 ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo chuẩn bị chu đáo Tết Nguyên đán; ban hành Nghị quyết số 418 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí và các đối tượng yếu thế khác; trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng; đã ban hành Chỉ thị số 36 ngày 31/12/2025 về tổ chức Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, ban hành 04 công điện và nhiều văn bản chỉ đạo liên quan khác.

Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện các chuyến công tác đến các địa phương, vùng miền trên cả nước để thăm hỏi, chúc Tết nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng ứng trực, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân lao động...

Đặc biệt, Thủ tướng đã đến thăm bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân ở 02 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai; trực tiếp đi thị sát, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm, động viên công nhân trên công trường: dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh; thăm, chúc Tết công nhân trên công trường đường sắt Nhổn - ga Hà Nội…; ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ, Thường trực Chính phủ đã họp nghe báo cáo về tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ và chỉ đạo triển khai thực hiện công việc trọng tâm ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã quán triệt và kịp thời triển khai các mặt công tác với tinh thần "không để ai không có Tết"; tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, về phía VPCP, lãnh đạo, Đảng ủy VPCP đã quan tâm thực hiện tốt nhất các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức gặp mặt, tặng quà Tết đến 817 cán bộ hưu trí VPCP.

Lãnh đạo VPCP và các Vụ, Cục, đơn vị bảo đảm trực và ứng trực đầy đủ, đúng quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết; công tác bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ quan được thực hiện tốt; chuẩn bị Chỉ thị của Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết. Trong 9 ngày nghỉ Tết, VPCP đã tiếp nhận gần 970 văn bản, phát hành 150 văn bản, trong đó có 05 Quyết định và 04 Công điện của Thủ tướng Chính phủ, 05 Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp của lãnh đạo Chính phủ.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới toàn diện các mặt công tác

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc tổ chức Tết năm nay có nhiều điểm hơn so với năm trước; cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình; thu nhập bình quân đầu người cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục cải thiện; độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín đất nước nâng cao.

Nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, đất nước ta đã đạt được những thành tựu cơ bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương, cảm ơn nỗ lực, kết quả đạt được của VPCP, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi và đầm ấm của những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi những lời chúc tốt đẹp tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tập trung triển khai các công việc sau Tết ngay từ ngày đầu, tháng đầu theo đúng tinh thần Chỉ thị 55 của Ban Bí thư và Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, năm 2026, chúng ta phải tiếp tục đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát tốt bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế đất nước; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an dân; làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các đột phá chiến lược, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về các lĩnh vực quan trọng...

Với khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, Thủ tướng nêu rõ, Văn phòng Chính phủ phải triển khai ngay các công việc ngay từ ngày đầu tiên, nhất là những nội dung Thường trực Chính phủ đã họp trong ngày 22/2.

Thủ tướng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới toàn diện các mặt công tác, tích cực, chủ động, hiệu quả hơn nữa trong công tác tham mưu, tổng hợp; nắm bắt tình hình tốt hơn, đưa ra phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả; tổ chức công việc của VPCP, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ đổi mới hơn, nhanh chóng, kịp thời hơn; phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị thuộc VPCP; nâng cao hơn nữa năng lực, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với trách nhiệm cao nhất; tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, tạo ra sức mạnh, lắng nghe chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim tới trái tim, hành động phải hiệu quả; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian và quyết đoán đúng lúc.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tinh thần "1 mục tiêu", "2 bảo đảm", "3 có", "4 không", "5 hóa", "6 rõ" trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ của VPCP. Trong đó: "1 mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. "2 bảo đảm" là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. "3 có" là có sự tham gia của Nhà nước; có sự tham gia của người dân; có sự tham gia của doanh nghiệp. "4 không" là không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm. "5 hóa" là số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Với khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới trong mùa xuân mới, kỷ nguyên mới, Thủ tướng tin tưởng VPCP sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển văn minh, phồn vinh, giàu mạnh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.