Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn SpaceX

Thủ tướng chào mừng Ngài Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách quan hệ Chính phủ và kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn SpaceX sang thăm và làm việc tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 1 năm xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi Mỹ là đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Mỹ, đặc biệt, hợp tác về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn đã được xác định là trụ cột quan trọng trong nội hàm quan hệ giữa hai nước.

Cho rằng với hơn 1.300 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký hơn 11,8 tỷ USD của Mỹ tại Việt Nam, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam - Mỹ chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Mỹ thành công tại Việt Nam, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Thông tin về chiến lược phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đang xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số...; mong muốn các doanh nghiệp công nghệ lớn, trong đó có SpaceX hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn, nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn SpaceX - Tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp tàu vũ trụ, dịch vụ phóng vệ tinh và truyền thông vệ tinh, được định giá khoảng 210 tỷ USD , cho biết SpaceX bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet Starlink (internet vệ tinh) ở Mỹ từ tháng 10/2020, đến nay dịch vụ này đang phục vụ gần 3 triệu khách hàng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn SpaceX Tim Hughes đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, cũng như việc Việt Nam có chương trình cung cấp dịch vụ Internet cho toàn dân. SpaceX đã sẵn sàng chuẩn bị và mong muốn đầu tư, cung cấp dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam, trong đó có cung cấp dịch vụ Starlink trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phòng, chống thiên tai…; đề nghị Việt Nam chuẩn bị hạ tầng và các điều kiện cần thiết khác để dự án phát huy hiệu quả cao, góp phần cùng Việt Nam phủ sóng internet đến 100% dân số.

Chúc mừng hướng đi của Tập đoàn SpaceX, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh SpaceX quan tâm, đầu tư tại Việt Nam; đánh giá cao các ý tưởng và đề xuất hợp tác đầu tư của SpaceX tại Việt Nam, kỳ vọng các đề xuất này sẽ sớm trở thành hiện thực; cho biết, Việt Nam có đủ các điều kiện về hạ tầng và các cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp nói chung, trong đó có SpaceX đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị SpaceX phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam triển khai dự án hợp tác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông tin; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực SpaceX có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng như: Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật…

Thủ tướng cũng đề nghị SpaceX chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, kinh nghiệm quản trị, giúp Việt Nam xây dựng hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cơ chế thông thoáng; mở rộng quan hệ đối tác với doanh nghiệp Việt Nam, chú trọng gia tăng hàm lượng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ xanh; phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, phát triển hệ sinh thái, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ thứ cấp, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Tim Huges khẳng định khẳng định sẽ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các đối tác, doanh nghiệp của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã trao đổi.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.