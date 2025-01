Tổng Bí thư tiếp đoàn 100 kiều bào tiêu biểu tham dự Xuân Quê hương

Chiều 19/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn 100 kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình "Xuân Quê hương 2025" do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức.

Cùng dự buổi tiếp có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Cường; Trợ lý Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng.

Tổng Bí thư nhiệt liệt chào mừng đoàn kiều bào tiêu biểu, đại diện cho gần 1.000 kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, về dự Chương trình "Xuân Quê hương 2025"; đánh giá cao tình cảm và những đóng góp của kiều bào ta ở nước ngoài đối với quê hương, đất nước; bày tỏ tự hào khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, các hội doanh nhân, hội chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên có các hoạt động kết nối với trong nước, tạo thành một mạng lưới rộng khắp, liên kết người Việt cả ở trong và ngoài nước.

Chia sẻ tình hình đất nước với đoàn kiều bào tiêu biểu, Tổng Bí thư khẳng định, năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, đất nước đã đạt những mục tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nổi bật là kết quả tăng trưởng kinh tế và nỗ lực giải quyết các vấn đề an sinh-xã hội.

Các đột phá về thể chế, phát triển nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng được tập trung thúc đẩy. Đối ngoại tiếp tục là điểm sáng với nhiều kết quả nổi bật. Vị thế và uy tín quốc tế của đất nước không ngừng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Cả hệ thống chính trị cũng đang triển khai mạnh mẽ việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Về nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đích đến của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Mọi người dân Việt Nam trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm, hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ.

Bên cạnh những nỗ lực ở trong nước, Đảng và Nhà nước hết sức trân trọng những đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cho công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Nghị quyết đã đưa ra những chủ trương lớn trong việc thu hút nhân tài, phát triển mạng lưới chuyên gia và các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia đóng góp tâm huyết và trí tuệ vào các chương trình, dự án trọng điểm phục vụ sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, đại diện kiều bào tiêu biểu bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và bà con kiều bào về dự Chương trình "Xuân Quê hương 2025" nói riêng.

Các đại biểu kiều bào khẳng định tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của đất nước và mong muốn được tích cực tham gia đóng góp hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại diện kiều bào cũng có nhiều đề xuất kiến nghị, hiến kế cho việc thực hiện những mục tiêu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Buổi tiếp diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng trước thềm đất nước chuẩn bị chào Xuân Ất Tỵ 2025 và dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2025).

