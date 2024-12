Thủ tướng: Tiền tiết kiệm chi chỉ để dành vốn cho dự án lớn

Thủ tướng nhấn mạnh việc sử dụng vốn từ nguồn tiết kiệm chi cần có trọng điểm. Năm 2025, 10% tiết kiệm chi dự kiến chỉ để dành vốn cho các dự án hạ tầng giao thông lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị chiều 31/12. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 31/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao những kết quả ngành tài chính đã đạt được năm nay như xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, đặc biệt là việc trình Quốc hội thông qua 1 luật sửa 9 luật, trình Chính phủ ban hành 23 nghị định và ban hành theo thẩm quyền 86 thông tư hướng dẫn.

Cũng trong năm nay, Bộ Tài chính đã đạt nhiều kết quả nổi bật như thu ngân sách lần đầu đạt trên 2 triệu tỷ đồng , vượt 19-20% so với kế hoạch, tăng thu ít nhất 300.000 tỷ đồng; đồng thời tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngay từ đầu năm; các chỉ tiêu về nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài đều trong giới hạn cho phép…

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của ngành như công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cần nhanh, chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, chưa có nhiều chuyển biến. Điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thể chế, nhiều thủ tục còn rườm rà. Thủ tướng cho rằng Bộ Tài chính cần mạnh dạn cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025, Thủ tướng cho biết ngành tài chính cần tập trung cao độ cho công tác tổng kết Nghị quyết số 18 và đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

“Trong đó, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hợp nhất, phải quyết liệt triển khai với tinh thần Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - ngân sách, chứng khoán, trái phiếu... để huy động nguồn lực phát triển với quan điểm thể chế là đột phá của đột phá, thể chế là nguồn lực, động lực phát triển, nhất là xây dựng, hoàn thiện Luật Quản lý và Đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về ngân sách Nhà nước, đầu tư, đấu thầu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại hội nghị chiều 31/12. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng nêu rõ năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, ngành tài chính phải nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả để huy động mọi nguồn lực phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng, phấn đấu đạt tăng trưởng ít nhất 8%, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Ngành tài chính cần tích cực tăng thu, tiết kiệm chi, đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, đường cao tốc, đường sắt kết nối quốc tế, các dự án năng lượng…

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu năm 2025 dự kiến tiết kiệm chi 10% so với năm 2024, phần tiết kiệm này chỉ nên đưa vào một vài việc lớn, bao gồm đầu tư phát triển các dự án đường cao tốc, một phần đưa vào phát triển dự án đường sắt kết nối quốc tế. “Tiết kiệm chi chỉ nên đưa vào dự án lớn, không làm việc nhỏ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách, bảo đảm chi cho các nhiệm vụ lớn như quốc phòng, an ninh, đồng thời bảo đảm an ninh tài chính, an ninh tiền tệ quốc gia.

Chỉ đạo thêm về việc hợp nhất 2 Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng cần phải thông suốt, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, từ đó tạo sự đồng thuận khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.