Thủ tướng thắp hương tri ân liệt sĩ, thăm gia đình chính sách An Giang

Người đàn ông tử vong do bị cành cây rơi trúng trong mưa gió ở Nghệ An

Một người đàn ông đã tử vong do bị cành cây rơi trúng trong điều kiện mưa to, gió lớn vào tối 19/7 tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.