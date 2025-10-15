Thủ tướng: Thanh Hóa phải hiện thực hóa khát vọng phát triển

Thủ tướng tin tưởng tỉnh Thanh Hóa sẽ là nơi “Hội tụ tinh hoa - Khởi nguồn sáng tạo - Kiến tạo phát triển - Bừng sáng tương lai - Hiện thực hóa khát vọng - nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc”.

Thủ tướng Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Sáng 15/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, chung sức dựng xây trở thành một tỉnh kiểu mẫu về mọi mặt như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Dự Đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 487 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phấn đấu nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ và đạt kết quả quan trọng, khá toàn diện, với dự kiến 23/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện; đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước; quy mô GRDP năm 2025 gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD /người, gấp 1,7 lần năm 2020.

Thẳng thắn nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức hai con số; đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch, dịch vụ logistics.

Phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 90 triệu đồng trở lên; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP năm 2030 đạt 30%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm (2026-2030) đạt 840 nghìn tỷ đồng trở lên; trị giá hàng hóa xuất khẩu năm 2030 đạt 15 tỷ USD trở lên; tỷ lệ đô thị hóa năm 2030 đạt 50% trở lên; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thanh Hóa là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”; mảnh đất của những con người cần cù, chịu khó, hiếu học, chăm làm, sáng tạo trong lao động; anh dũng, quật cường trong chiến đấu, cương trực, thẳng thắn, trọng nghĩa, trọng tình; luôn yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, nhất là trong khó khăn, gian khổ; luôn biết hy sinh và sẵn sàng hy sinh cho dân tộc ta, non sông đất nước.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; chuẩn bị Văn kiện Đại hội một cách nghiêm túc, bài bản, công phu, khoa học, theo quy định, sát thực tiễn, bám sát tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Điểm lại 6 kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trên hầu hết lĩnh vực, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào những thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ, thời gian qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên bộc lộ nhiều hạn chế; nhiều cán bộ vi phạm bị xử lý; nguyên tắc tập trung dân chủ có lúc, có nơi thực hiện còn hình thức, chưa thực sâu sắc; chưa khai thác hết được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ, đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ 20. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đưa Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới của cả nước

Nêu các bài học kinh nghiệm trong nắm chắc tình hình, bám sát các chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Đảng; thấm nhuần tư tưởng “dân là gốc” và giữ vững đoàn kết có vai trò quan trọng, quyết định đến sự thành công và thất bại; đồng thời phân tích tình hình thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa cần tập trung thực hiện để đạt tất cả mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ phải xây dựng Thanh Hóa thành “tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, Thanh Hóa cần tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh; khẩn trương thực hiện đồng bộ các quyết sách chiến lược gần đây của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt.

Cùng với đó, tỉnh tiến hành sơ kết, đánh giá Nghị quyết 588-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục rà soát, điều chỉnh, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh cho phù hợp với chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh mới, đưa Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, Thủ tướng Chính phủ nhắc lại, trong lần về Thanh Hóa đầu tiên, năm 1947, Bác Hồ nhấn mạnh: “Tỉnh Thanh theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt.”

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phải coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và vận dụng linh hoạt sáng tạo 5 nguyên tắc hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Thanh Hóa phải tập trung vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thông suốt, hiệu quả; quyết liệt chuyển đổi trạng thái từ chủ yếu giải quyết thủ tục hành chính sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân. Tỉnh xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số; tập trung nghiên cứu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và quyết liệt trong phong trào “Bình dân học vụ số.”

Tỉnh cần làm tốt công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tỉnh bố trí cán bộ theo hướng “lựa chọn đúng người, giao đúng việc, phát huy sở trường, nâng cao năng lực, tận tâm cống hiến và biết hy sinh.”

Thủ tướng Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thanh Hóa phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn chặn “từ sớm, từ xa” sai phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “không để có vùng tối, vùng xám, vùng lợi ích riêng.”

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững với 5 đột phá. Trong đó, tỉnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chia sẻ...; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Tỉnh đột phá phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực “tứ sơn”: Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn, trong đó nghiên cứu xây dựng đề án đề xuất cơ chế, chính sách để các trung tâm này thành những đầu tàu kinh tế dẫn dắt toàn tỉnh; đột phá phát triển hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng liên kết vùng, phát triển hạ tầng số, hạ tầng du lịch, dịch vụ... ; đột phá về tư duy đổi mới và hành động quyết liệt để có thể khơi dậy nguồn lực từ tư duy, động lực từ sự đổi mới và sức mạnh từ nhân dân, từ đó nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, đưa khoa học công nghệ để có thể khai thác hiệu quả tiềm năng về kinh tế biển và khai thác không gian, lòng đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thanh Hóa tập trung phát triển văn hóa-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phía Tây của tỉnh; phát triển nền văn hóa truyền thống giàu bản sắc trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển mới của tỉnh, quan tâm phát triển công nghiệp văn hóa.

Tỉnh tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, nâng tầm đối ngoại, trong đó chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng; xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển với nước bạn Lào, đặc biệt là đẩy mạnh kinh tế cửa khẩu để mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Lưu ý nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu để xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới là một tập thể thống nhất ý chí, gương mẫu đi đầu trong đoàn kết, trong đổi mới sáng tạo và hành động hiệu quả.

Trong đó, từng thành viên Ban Chấp hành, phải tập trung 3 nêu gương: Nêu gương trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; nêu gương trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nêu gương trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm, làm nhiều nói ít.

Với truyền thống văn hóa cách mạng của quê hương anh hùng; khát vọng vượt khó vươn lên của những con người cần cù, sáng tạo; với tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực to lớn; tầm nhìn đột phá và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đồng lòng, hỗ trợ, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững, là một trong những động lực tăng trưởng của cả nước, là nơi “Hội tụ tinh hoa - Khởi nguồn sáng tạo - Kiến tạo phát triển - Bừng sáng tương lai - Hiện thực hóa khát vọng - nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc”.