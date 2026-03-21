Thủ tướng thăm Nga: Sẽ trao đổi việc khởi động các dự án năng lượng

Trong chuyến thăm Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Nga sẽ trao đổi định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó có khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông…

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nga từ ngày 22 - 25/3 có ý nghĩa quan trọng. Đây là chuyến thăm đáp lại lời mời của lãnh đạo cấp cao Nga, trong đó có Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, người đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 1/2025.

Chuyến thăm là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam đã được Đại hội XIV của Đảng thông qua. Chuyến thăm thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác đối ngoại trong việc tranh thủ tối đa các nguồn lực, kiến tạo cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi bên ngoài để phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây còn là dịp để hai bên tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền bỉ vượt thời gian, hợp tác chân thành, tin cậy giữa hai nước, tăng cường và củng cố quan hệ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, hướng tới nâng tầm toàn diện hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng sẽ có nhiều cuộc trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Nga, thăm các cơ sở kinh tế, khoa học, giáo dục, rà soát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực truyền thống.

Hai bên cũng sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó có khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực Nga có thế mạnh và kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga, thăm hỏi động viên bà con trong bối cảnh có nhiều khó khăn hiện nay, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chuyển tải thông tin, khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ và bảo vệ quyền cũng như lợi ích chính đáng của bà con, phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc.

“Chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định.