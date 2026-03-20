Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm Nga

Nhận lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 tới 25/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt - Nga phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Đối thoại chính trị với độ tin cậy cao, chặt chẽ và hiểu biết sâu sắc thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, diễn ra thường xuyên, tạo nền tảng vững chắc cho việc củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ trên mọi lĩnh vực.

Hợp tác quốc phòng - an ninh là lĩnh vực hợp tác truyền thống và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga, được thực hiện trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Hợp tác kinh tế - thương mại không ngừng được thúc đẩy thông qua nhiều cơ chế và văn kiện hợp tác chung, bao gồm Hiệp định thương mại tự do giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên ký ngày 29/5/2015.

Hợp tác năng lượng - dầu khí là điểm nhấn quan trọng và là biểu tượng của sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước, với ngọn cờ đầu là Liên doanh Vietsovpetro tại Việt Nam và Liên doanh Rusvietpetro tại Nga.

Hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ phát triển năng động, mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt Nam - Nga là một trong những điểm sáng về hợp tác hiệu quả, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước.

Hoạt động giao lưu nhân dân nhận được sự quan tâm thúc đẩy trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Hai bên duy trì quan điểm gần gũi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương.