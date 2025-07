Theo Thủ tướng, phòng, chống thiên tai là nội dung phòng thủ đặc biệt vì Việt Nam có địa hình trải dài, thường xuyên đối mặt với thiên tai, "sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa".

Chiều 24/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kết nối tới 3.321 điểm cầu các xã, phường, đặc khu toàn quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Dự phiên họp có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Phiên họp, các đại biểu nghe công bố Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 23/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, trong đó quy định nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu, tổ chức; quy chế hoạt động; quy định về giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân người bị nạn, đặc biệt là thân nhân gia đình có người thiệt mạng, mất tích trong vụ chìm tàu Vịnh Xanh 58 và do mưa bão, lũ lụt cũng như những mất mát, thiệt hại to lớn về tài sản của bà con tỉnh Nghệ An những ngày qua.

Nhắc nhở công tác thông tin, công tác báo cáo và ứng phó kịp thời vì tính mạng, tài sản của nhân dân trong các trường hợp cấp bách, đột xuất, bất ngờ, Thủ tướng cho biết theo Luật Phòng thủ dân sự, phòng thủ dân sự bao gồm các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh…

Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Theo Thủ tướng, Ban Chỉ đạo tổ chức Phiên họp thứ nhất để bàn về một trong những nội dung rất quan trọng là triển khai phòng, chống thiên tai.

Phòng, chống thiên tai là nội dung phòng thủ đặc biệt vì Việt Nam có địa hình trải dài, thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều loại hình thiên tai (bão, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, động đất, nắng hạn, xâm nhập mặn…), "sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa".

Theo Thủ tướng, tác động của biến đổi khí hậu khiến thời tiết, thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, khó đoán định hơn. Năm 2024, bão Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 70 năm qua; tháng 6/2025 vừa qua, khu vực Trung Bộ xảy ra mưa lớn, ngập lụt giữa mùa khô.

Ngay đêm 22/7/2025, lũ thượng nguồn sông Cả về hồ thủy điện Bản Vẽ tương ứng với tần suất rất nhiều năm xuất hiện 1 lần; vụ lật tàu du lịch tại Hạ Long, Quảng Ninh chiều 19/7 vừa qua khi dông lốc xảy ra đột ngột kèm theo mưa đá, gió xoáy mạnh.

Đối với cơn bão số 3 năm 2025 (Wipha), các cấp, các ngành, các địa phương đã rất chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai, dự báo, cảnh báo, tuyên truyền để người dân chủ động phòng, ngừa, ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, nhưng ảnh hưởng trước bão và hoàn lưu sau bão vẫn gây ra những thiệt hại lớn.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tham dự phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua, làm rõ những mặt được, mặt chưa tốt từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác ứng phó của các ngành, địa phương và người dân; nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định nhiệm vụ tháng cuối năm và cả giai đoạn tới.

Cùng với đó, các đại biểu thảo luận, phân công, phân định nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo phòng, chống thiên tai tới đây; phân công trách nhiệm tham mưu chỉ đạo phòng, chống thiên tai.

Thủ tướng đề nghị phân công, phân nhiệm bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả ở cả Trung ương và địa phương.

Thủ tướng cũng đề nghị thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chia sẻ kinh nghiệm, bài học hay.