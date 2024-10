Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia trao đổi hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 10/10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Malaysia, thông qua Trung tâm điều phối viện trợ nhân đạo của ASEAN, đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3, nhấn mạnh đây là hành động rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tự cường của các nước thành viên ASEAN trong ứng phó với các thách thức chung.

Hai Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành hai nước trong việc triển khai các nội dung đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam-Malaysia nhằm duy trì đà tăng trưởng kim ngạch thương mại khả quan (8 tháng đầu năm 2024 đạt gần 10 tỷ USD , tăng 25% so với cùng kỳ năm trước); nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, giáo dục, hàng không, du lịch cũng như các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Quốc phòng hai nước tích cực triển khai Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng song phương ký tháng 12/2023; đề nghị sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực cùng có lợi như an ninh, giáo dục, hàng không.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên thiết lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển, đối xử nhân đạo với tàu cá và ngư dân bị bắt giữ phù hợp với luật pháp quốc tế và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhất trí đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc sớm đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới; khẳng định sẵn sàng phối hợp với Việt Nam đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực hợp tác, kể cả về an ninh- quốc phòng, thương mại-đầu tư, kinh tế biển và hỗ trợ Việt Nam sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu về việc việc đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU).

Về các vấn đề khu vực, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp của Malaysia trong xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, có vai trò trung tâm trong các tiến trình khu vực; khẳng định Việt Nam cam kết ủng hộ Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 và triển khai toàn diện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Malaysia, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước duy trì quan điểm chung của ASEAN về các vấn đề khu vực và quốc tế, nhất là Biển Đông.

