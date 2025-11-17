Sáng 17/11, Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Kuwait.

Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN.

Đây là chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, trong bối cảnh hai nước hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Tại Cung Bayan của Hoàng gia Kuwait, Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah ra tận nơi đỗ xe đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính di chuyển trên thảm đỏ tiến vào vị trí danh dự. Khi hai Thủ tướng tới vị trí danh dự trước Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Kuwait được cử lên nghiêm trang. Lễ đón kết thúc với việc hai bên giới thiệu cho nhau thành phần tham dự lễ đón của mỗi bên.

Sau gần 50 năm thiết lập (10/1/1976-10/1/2026), quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển tốt đẹp. Hai nước duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương. Kuwait hiện là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 7,3 tỷ USD . Dự án đầu tư lớn nhất của Kuwait tại Việt Nam là tham gia dự án Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD . Hiện giữa hai nước đã có một số thỏa thuận hợp tác kết nối hợp tác địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ahmadi, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Al Farwaniyah.

Trong chuyến thăm Kuwait lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Quốc vương, Thủ tướng, Hoàng Thái tử Kuwait; thăm các cơ sở kinh tế, làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn của Kuwait và phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait.

Thông qua các hoạt động này, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất phương hướng, biện pháp và xác định khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới; đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Trong đó, cùng với tăng cường tin cậy chính trị, hai bên thúc đẩy phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng như dầu khí, năng lượng, đảm bảo an ninh lương thực, sản phẩm Halal, mở đường bay thẳng, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân…

Hai nước sẽ khai thác các lợi thế để Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ để Kuwait mở rộng thị trường sang Đông Nam Á và lân cận, đồng thời Kuwait giúp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và lân cận. Hai bên cũng thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, cơ chế đa phương, góp phần vào ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng cho cả hai quốc gia, hai khu vực và trên thế giới.