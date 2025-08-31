Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công tác tại Trung Quốc

  • Chủ nhật, 31/8/2025 09:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Tân Hải, thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

Thu tuong anh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đến Thiên Tân. Ảnh: VGP.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Lưu Vĩ; Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Thiên Tân Dụ Vân Lâm; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO mở rộng tại thành phố Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc với tư cách khách mời của nước chủ nhà.

Thu tuong anh 2

Các em thiếu nhi Trung Quốc biểu diễn tại sân bay Tân Hải để chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam. Ảnh: VGP.

Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp mở rộng của hội nghị để chia sẻ về thành tựu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; nêu các quan điểm, mong muốn của Việt Nam về thúc đẩy hợp tác vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, tập đoàn doanh nghiệp lớn nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể, nhất là tranh thủ nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước.

Về hoạt động song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp lãnh đạo cấp cao Trung Quốc nhằm duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao.

Thông qua các cuộc tiếp xúc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, các bộ, ngành, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong các dự án hợp tác về hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, 5G, 6G, đặc biệt là hợp tác về hạ tầng chiến lược giữa hai nước, đưa nhận thức cấp cao trở thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho cả hai bên…

https://tienphong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-bat-dau-chuyen-cong-tac-tai-trung-quoc-post1774358.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Thiên Tân Trung Quốc SCO 2025

