Bộ Chính trị làm việc về Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ngãi

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng và Quảng Ngãi hoàn thiện văn kiện, Chương trình hành động trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Ngày 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của 2 địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Quảng Ngãi báo cáo dự thảo các văn kiện và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đã cho ý kiến về những vấn đề quan trọng của Báo cáo chính trị như các đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; các định hướng lớn nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng có liên quan trực tiếp đến đảng bộ địa phương.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy; về nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; góp ý các giải pháp giải quyết các hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn phát triển của địa phương và gợi mở, bổ sung định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, phương thức lãnh đạo, kinh nghiệm, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của 2 địa phương, cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện đã triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030 thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đã quán triệt và cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đối với Hải Phòng trong nhiệm kỳ mới, Thành ủy Hải Phòng tiếp tục tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, của các ban, bộ, ngành và đặc biệt là cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với thành phố trong cuộc làm việc gần đây để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội, bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới, trong không gian phát triển mới với những tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng phấn đấu đặt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ tới, xứng đáng với vị thế là động lực phát triển quan trọng của đất nước…

Thành ủy Hải Phòng quan tâm xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, bảo đảm quốc phòng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân.

Đối với Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh ủy cần quán triệt sâu sắc các quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng đã được nêu trong dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương sẽ trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các nghị quyết, chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương mình.

Quảng Ngãi tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xác định lại vị thế của tỉnh trong tổng thể không gian phát triển vùng và liên kết vùng; cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới với trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Cần tăng cường ổn định và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là cơ sở để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm sự phát triển của tỉnh; phấn đấu giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phát triển kinh tế-xã hội phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện văn kiện, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp đề xuất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các địa phương nhiệm kỳ 2025-2030, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.