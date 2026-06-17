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Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN

  • Thứ tư, 17/6/2026 16:18 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Sáng 17/6 (giờ địa phương), tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN.
Le Minh Hung anh 4

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN.
Le Minh Hung anh 5

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

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https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-du-phien-khai-mac-dien-dan-doanh-nghiep-nga-asean-post1117023.vnp

Theo Vietnam+

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