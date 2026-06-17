Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN

| Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Để các quyết định kinh tế phụng sự số đông
Kinh tế học vì lợi ích chung: Làm thế nào để các quyết định kinh tế phụng sự số đông? Cuốn sách được viết với mong muốn giải thích vì sao kinh tế học có vai trò quan trọng trong đời sống thường ngày và có thể giúp chúng ta xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn của Jean Tirole, một trong những nhà kinh tế học nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.