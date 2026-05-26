Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần Thơ cần chủ động đề xuất cơ chế để bứt phá

Thủ tướng đề nghị TP Cần Thơ thay đổi tư duy từ phục vụ sang kiến tạo phát triển; chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để địa phương bứt phá dựa trên tiềm năng sẵn có.

Sáng nay (26/5) tại Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; việc giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đảm bảo an ninh, quốc phòng; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ. Ảnh: VOV.

Báo cáo Thủ tướng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, tăng trưởng kinh tế quý I/2026 đạt 7,02%, mặc dù tăng trưởng ở cả 3 khu vực nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra 2,5 điểm phần trăm.

Thành phố Cần Thơ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng cho các quý còn lại với tinh thần nỗ lực phấn đấu cả năm 2026 đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

5 tháng đầu năm 2026, các chỉ số về kinh tế đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8,23%. Lĩnh vực nông nghiệp ổn định; sản lượng thu hoạch lúa Đông Xuân 2025 - 2026 đạt trên 2,43 triệu tấn.

Chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đầy đủ với tổng kinh phí thực hiện khoảng hơn 246 tỷ đồng ; giải quyết việc làm cho hơn 43.000 lao động...

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho rằng, bối cảnh còn nhiều khó khăn, xét về mặt khả thi và phù hợp tình hình thực tế, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất.

Cần Thơ sẽ tập trung thúc đẩy khu vực công nghiệp - xây dựng, đây là khu vực tạo động lực tăng trưởng chủ yếu; phát huy vai trò của khu vực dịch vụ, thúc đẩy tiêu dùng và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định và tăng giá trị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư ngân sách và ngoài ngân sách; nâng cao hiệu quả công tác điều hành, cải cách hành chính.

Năm 2026, TP Cần Thơ được giao vốn đầu tư công hơn 19.000 tỷ đồng , đến nay đã giải ngân 2.532 tỷ đồng . Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của còn thấp so với yêu cầu, do vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư; xác định nguồn gốc đất, giá đất...

Với 130 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài..., thành phố đang hoàn thiện hồ sơ áp dụng cơ chế đặc thù cho 21 dự án và phân loại tháo gỡ dứt điểm 98 dự án.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, TP Cần Thơ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp cơ sở.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu. Ảnh: VOV.

Các ý kiến tại buổi làm việc kiến nghị Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo các bộ ngành có liên quan hỗ trợ để dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong sớm triển khai thực hiện, nhằm góp phần cho mục tiêu tăng trưởng 2 số của thành phố Cần Thơ.

Cập nhật và bổ sung danh mục dự án điện gió ngoài khơi Cần Thơ, quy mô công suất 10.000 MW-30.000MW và bổ sung quy hoạch "Điểm gom công suất", hạ tầng có liên quan vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

Hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III, bảo đảm đồng bộ với tiến độ dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn; kiến nghị Bộ Công Thương sớm xử lý dứt điểm Hợp đồng BOT của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu II.

Thành phố Cần Thơ cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét, giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư dự án Chống ngập úng, sạt lở và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ; đề nghị hỗ trợ sớm đầu tư dự án Tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau (2026 - 2030) và tạo điều kiện cho thành phố kêu gọi đầu tư Cảng nước sâu Trần Đề.

Chủ động đề xuất cơ chế để bứt phá

Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đạt được trong thời gian qua.

Mặc dù vậy, Thủ tướng chỉ rõ, tốc độ tăng GRDP của thành phố xếp thứ 31/34 địa phương; tăng trưởng của khu vực công nghiệp - xây dựng chưa thu hút được các ngành công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao.

Thủ tướng cho rằng, nếu muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp bắt buộc phải huy động được đầu tư vào chế biến, công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp như năng lượng. Để đảm bảo được phát triển đúng mục tiêu thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng như: Hạ tầng năng lượng, hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, hạ tầng mềm là chất lượng giáo dục.

"Những vấn đề nằm trong tầm tay của chúng ta đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những dự án tồn tại khó khăn vướng mắc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VOV.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị TP Cần Thơ thay đổi tư duy từ phục vụ sang kiến tạo phát triển. Cần chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để địa phương tự bứt phá dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có, đặc biệt là về năng lượng tái tạo, cảng biển và đô thị.

Ban Thường vụ Cần Thơ cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội thành nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương. Phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng mảng: công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ; giao chỉ tiêu rõ ràng cho doanh nghiệp và địa phương.

Đồng thời, từng đồng chí trong Ban Thường vụ phải chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách từng lĩnh vực, từng sở ngành, địa phương để đôn đốc, đánh giá hiệu quả.

Nhấn mạnh cơ sở để phát triển, Thủ tướng cho rằng, quy hoạch là nền tảng cốt lõi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Muốn thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ thì bắt buộc phải đẩy nhanh đô thị hóa. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc thực hiện tốt các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và nông thôn.

Thủ tướng đề nghị khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch của tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất sắp tới.

Trước đó, đầu giờ sáng nay (26/5), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đến dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.