Hà Nội nắng như rang, shipper vừa chạy đơn vừa tấp vào bóng râm hồi sức

Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt có lúc vượt ngưỡng 40°C khiến nhiều shipper ở Hà Nội phải liên tục tấp vào bóng râm nghỉ lấy sức sau mỗi đơn hàng.

Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt có thời điểm vượt ngưỡng 40℃.

Từ sáng sớm nay (26/5), không khí oi bức đã bao trùm Thủ đô. Đến khoảng 8h30, nắng bắt đầu gay gắt, hơi nóng từ mặt đường và các khối bê tông bắt đầu hắt lên ngột ngạt.

Trên nhiều tuyến phố, người đi đường phải bịt kín mít để chống nắng nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bỏng rát khi dừng đèn đỏ giữa trưa.

Mặt đường hấp nhiệt mạnh, hơi nóng hắt lên khiến nhiều shipper mệt mỏi, khó chịu dù đã che chắn kín. Ảnh: Viên Minh/VTC News.

Những người chịu ảnh hưởng rõ nhất là shipper, xe ôm công nghệ, công nhân xây dựng - những lao động phải làm việc ngoài trời nhiều giờ liên tục. Nhiều tài xế xe ôm cho biết họ phải liên tục tìm chỗ trú tạm dưới gầm cầu, mái hiên hoặc bóng râm ven đường để nghỉ lấy sức sau mỗi đơn hàng.

Ông Đoàn Tiến, 70 tuổi, tài xế xe ôm hoạt động ở khu vực Hà Đông, cho biết vài ngày nay ông gần như không dám nhận khách vào buổi trưa.

“Chạy ngoài đường tầm 15-20 phút là người nóng ran, áo vừa khô mồ hôi lại ướt tiếp. Tôi đứng chờ chờ khách dưới nắng mà thấy choáng, phải tấp xe vào gốc cây ngồi nghỉ vài phút rồi mới đi tiếp”, ông Tiến nói.

Theo nam tài xế, khoảng thời gian từ 10h đến 14h là lúc thời tiết khắc nghiệt nhất. Mặt đường nóng hầm hập, hơi nóng phả thẳng lên người khiến việc chạy xe máy mệt hơn nhiều so với ngày thường.

“Đèn đỏ giờ thành nỗi sợ. Dừng xe vài phút giữa trưa mà nóng như đứng cạnh bếp than. Anh em tài xế gặp chỗ nào có bóng râm là tranh thủ ghé vào uống nước, nghỉ lấy sức”, ông kể.

Nhiều tài xế giao hàng cho biết họ buộc phải giảm số cuốc chạy mỗi ngày để tránh mất sức. Một số người chuyển sang làm từ sáng sớm hoặc tối muộn thay vì chạy xuyên trưa như trước.

Thời tiết khắc nghiệt khiến ông Đoàn Tiến phải liên tục tấp vào bóng râm nghỉ lấy sức. Ảnh: Viên Minh/VTC News.

Anh Đặng Văn Hải, 25 tuổi, tài xế giao đồ ăn công nghệ, chia sẻ mấy ngày qua nhiều shipper quyết định nghỉ trưa vì không chịu nổi cái nóng ngoài đường.

“Có hôm đang chạy đơn mà người mệt lả, tôi phải dừng xe mua nước rồi ngồi dưới chân cầu vượt nghỉ một lúc mới tiếp tục giao hàng. Bình thường cố chạy thêm để tăng thu nhập nhưng thời tiết này rất dễ bị đuối sức lắm”, anh Hải nói.

Theo nam tài xế, những ngày nắng đỉnh điểm, lượng nước uống mang theo tăng gấp đôi nhưng cơ thể vẫn nhanh mất nước do phải di chuyển liên tục ngoài trời.

Không chỉ shipper, công nhân làm việc tại các công trường cũng đang căng mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Tại khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo trên phố Vạn Kiếp (phường Hồng Hà), nhiều công nhân phải thay phiên nghỉ ngắn giữa ca để tránh kiệt sức.

Anh Hoà, công nhân thi công tại đây cho biết nền bê tông hấp nhiệt khiến cảm giác thực tế ngoài công trường cao hơn nhiều so với nhiệt độ dự báo.

“Khoảng 9h sáng mà nền xi măng đã nóng rát. Làm việc liên tục ngoài trời rất mất sức nên ai cũng phải chuẩn bị khăn ướt, nước uống để chống nóng”, anh Hòa chia sẻ.

Giữa cái nắng như đổ lửa, nhiều công nhân vẫn căng mình làm việc để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố. Ảnh: Viên Minh/VTC News.

Dù thời tiết oi bức nhưng tiến độ công trình vẫn phải bảo đảm nên nhiều tổ thi công phải điều chỉnh thời gian làm việc, tranh thủ làm sớm hơn vào buổi sáng.

Không khí oi bức cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân tại nhiều khu dân cư và xóm trọ ở Hà Nội. Nhiều gia đình cho biết dù bật quạt liên tục nhưng trong phòng vẫn hầm hập nóng, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Theo trung tâm khí tượng, đợt nắng nóng hiện nay hình thành do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp hiệu ứng phơn từ dãy Trường Sơn và gió mùa Tây Nam. Tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước.

Trong hôm nay và ngày mai (27/5), Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 29-31°C. Nhiệt độ cao nhất 39-40°C, có nơi trên 40°C.

Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng này ở miền Bắc khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5 trước khi dịu dần từ ngày 28/5.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gay gắt, bổ sung đủ nước và chủ động bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với nhóm lao động thường xuyên làm việc ngoài trời như shipper, công nhân xây dựng và công nhân môi trường.