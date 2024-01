Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Hungary tăng đầu tư vào Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Hungary đến đầu tư nhằm đóng góp lợi ích, củng cố mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam và Hungary.

Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hungary tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư với Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 19/1, tại Budapest, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hungary.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân và môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển để các nhà đầu tư yên tâm.

"Nếu kinh tế vĩ mô không ổn định, tỷ giá, lãi suất biến động lớn thì rất khó cho các nhà đầu tư", Thủ tướng nêu quan điểm.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết Việt Nam đang làm mới các động lực cũ là "xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư" và bổ sung các động lực mới là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hungary tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư với Việt Nam.

Thủ tướng Hungary khẳng định Hungary có năng lực mạnh về nghiên cứu và sản xuất. Nhiều sản phẩm mà thế giới đang dùng được phát minh bởi người Hungary như máy pha cà phê, bút bi, máy tính hay khối rubik…

Thủ tướng Viktor Orban cho biết Hungary ủng hộ EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Với vai trò, vị trí của mình trong EU, Hungary tiếp tục thúc đẩy để các nước còn lại sớm phê chuẩn EVIPA, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam có mặt nhiều hơn trên thị trường EU.

Thủ tướng Hungary mong muốn đẩy mạnh thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn, đề nghị phía Việt Nam thúc đẩy các doanh nghiệp mạnh sang đầu tư tại Hungary. "Việt Nam tăng trưởng rất nhanh và chúng tôi mong muốn đầu tư của Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư sang Việt Nam", ông Viktor Orban nói.

Ông cũng cho rằng có một trở ngại lớn về khoảng cách địa lý giữa hai nước, do đó Thủ tướng nước này đề xuất mở các đường bay thẳng..

Đến nay với hơn 21 dự án và hơn 72,26 triệu USD vốn đăng ký, Hungary xếp thứ 52/144 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất tại Việt Nam, đa số trong lĩnh vực chế biến, chế tạo. Chiều ngược lại, Việt Nam đã đầu tư sang Hungary 2 dự án với tổng vốn đầu tư là 5,8 triệu USD .

Về thương mại, với lợi thế của EVFTA, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Trong năm 2022, thương mại song phương giữa hai nước đạt trên 1,2 tỷ USD , gấp 1,63 lần năm 2019.