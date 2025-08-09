Thủ tướng Israel và quân đội mâu thuẫn

Sau 10 tiếng họp bàn căng thẳng, sáng 8/8, Nội các An ninh Israel thông qua kế hoạch của Thủ tướng Netanyahu nhằm chiếm đóng Thành phố Gaza. Tuy nhiên, kế hoạch vấp phải sự phản đối từ Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel.

“Nội các an ninh đã phê duyệt đề xuất của Thủ tướng về việc đánh bại Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chuẩn bị cho việc tiếp quản Thành phố Gaza, đồng thời đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài các khu vực chiến sự”, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel.

Trong cuộc họp căng thẳng kéo dài ba giờ ngày 5/8, Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir cảnh báo Thủ tướng Netanyahu rằng việc chiếm lại phần còn lại của Gaza có thể khiến quân đội Israel bị sa lầy tại đây, đồng thời gây nguy hiểm cho các con tin đang bị giam giữ.

Hiện Israel cho biết đã kiểm soát khoảng 75% Dải Gaza sau gần hai năm xung đột. Quốc gia này trước đó nhiều lần phản đối việc thiết lập chế độ quân sự, sáp nhập lãnh thổ hoặc tái lập các khu định cư Do Thái tại đây - những phương án được một số thành viên trong chính phủ ủng hộ.

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với áp lực quốc tế gia tăng nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại vùng lãnh thổ đang bị phong tỏa và tàn phá nặng nề bởi giao tranh. Khoảng hai triệu cư dân Gaza đã phải sơ tán nhiều lần, trong khi các tổ chức cứu trợ cảnh báo khu vực này đang cận kề nạn đói.

Trước thời điểm Nội các Israel thông qua kế hoạch chiếm đóng, Liên hợp quốc đã gọi các thông tin liên quan đến khả năng mở rộng hoạt động quân sự của Israel tại Gaza là “vô cùng đáng báo động".

Một số quan chức giấu tên cho biết, cho đến nay, quân đội Israel vẫn chưa thể giải cứu các con tin. Phần lớn những người được thả tự do là nhờ vào các cuộc đàm phán ngoại giao.

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, ngày 7/8 viết trên mạng xã hội X rằng người đứng đầu quân đội có cả quyền và trách nhiệm nêu quan điểm của mình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng quân đội sẽ thực thi các quyết định của chính phủ cho đến khi hoàn thành mọi mục tiêu của chiến tranh.

Văn phòng Thủ tướng xác nhận đã có cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng Zamir nhưng từ chối đưa ra thêm bình luận. Phía quân đội Israel cũng không phản hồi các yêu cầu từ truyền thông.

Hiện vẫn còn khoảng 50 con tin bị giam giữ tại Gaza, trong đó ít nhất 20 người được cho là còn sống. Tuần trước, phong trào Hồi giáo Hamas và nhóm vũ trang Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã công bố các đoạn video ghi lại hình ảnh hai con tin trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, gần 200 người Palestine đã chết đói kể từ khi xung đột bùng phát, trong đó khoảng một nửa là trẻ em. Ngày 7/8, hơn 20 người thiệt mạng khi một xe tải chở hàng cứu trợ bị lật do đám đông tuyệt vọng bao vây.

Các cuộc đàm phán ngừng bắn mới nhất được tổ chức tại Qatar đã đổ vỡ vào tháng trước. Phía Hamas tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dẫn tới việc chấm dứt chiến tranh một cách vĩnh viễn.

Trong khi đó, Israel cáo buộc Hamas thiếu thiện chí trong việc từ bỏ quyền kiểm soát Gaza, và khẳng định nhóm này cần bị đánh bại hoàn toàn.

Việc mở rộng hoạt động quân sự vào các khu vực đông dân cư có nguy cơ gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng.

“Chúng tôi sẽ đi đâu?”, Tamer Al-Burai, một người Palestine sống tại rìa thành phố Deir Al-Balah, miền Trung Gaza, đặt câu hỏi.

Cuộc xung đột tại Gaza cũng đang khiến lực lượng quân sự Israel bị kéo căng. Quân đội nước này chỉ có lực lượng thường trực tương đối nhỏ và đã phải liên tục huy động quân dự bị. Hiện chưa rõ liệu Israel có cần thêm quân để mở rộng kiểm soát lãnh thổ hay không.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, trong ngày 7/8, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích trên toàn Dải Gaza, khiến ít nhất 135 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ. Số người thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng nổ hiện đã lên tới hơn 61.000 người, phần lớn là dân thường.

Phía Israel cho biết có khoảng 1.200 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Hamas tiến hành, bao gồm hơn 700 thường dân, và 251 con tin đã bị bắt giữ đưa về Gaza.