Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

  • Chủ nhật, 31/8/2025 18:05 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Chiều 31/8/2025, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thu tuong anh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thu tuong anh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thu tuong anh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thu tuong anh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

Thủ tướng làm việc với các Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)và làm việc tại Trung Quốc, sáng 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuất xe điện, ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc.

3 giờ trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công tác tại Trung Quốc

Rạng sáng 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Tân Hải, thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

9 giờ trước

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO và làm việc tại TQ

Tối 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8-1/9.

20 giờ trước

https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-tuong-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trung-quoc-tap-can-binh-20250831164859317.htm

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Thủ tướng Chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam SCO 2025 Tập Cận Bình Thượng Hải

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý