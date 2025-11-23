Thủ tướng gặp người đồng cấp Đức, Ai Cập và Na Uy

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp và chia sẻ mong muốn tăng cường hợp tác với Thủ tướng các nước Đức, Ai Cập và Na Uy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, sáng 23/11 theo giờ địa phương, tiếp tục các hoạt động tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hoà Nam Phi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.

"Đức mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam"

Tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Đức và luôn đánh giá cao vai trò đầu tàu của Đức trong Liên minh châu Âu (EU), Việt Nam cũng hoan nghênh và ủng hộ sự hiện diện tích cực của Đức tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và vì các mục tiêu phát triển bền vững chung ở khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Việt Nam đến Thủ tướng Đức và các lãnh đạo Đức.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay; nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy thương mại tự do, lưu thông hàng hóa và dịch vụ, tháo gỡ ách tắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phục vụ lợi ích của người dân.

Thủ tướng gửi lời cảm ơn Quốc hội Đức đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào ngày 13/11, sau cuộc điện đàm giữa hai Thủ tướng (tháng 9/2025), tin tưởng Hiệp định EVIPA khi đi vào triển khai sẽ giúp tạo đột phá trong thương mại - đầu tư song phương.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và đề nghị Chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường, đào tạo nghề...; thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực đào tạo nghề với Việt Nam theo mô hình đào tạo nghề song hành của Đức, tạo thuận lợi cho việc công nhận bằng nghề của Việt Nam theo tiêu chuẩn Đức, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức hội nhập thành công, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội sở tại và làm cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, cũng như những thành tựu mọi mặt của Việt Nam thời gian qua; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hướng tới châu Á - Thái Bình Dương của Đức.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu, thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau, trong đó có lĩnh vực khoáng sản, đường sắt cao tốc, đào tạo nghề, phát triển công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng, đồng thời đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nghề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hai nước hợp tác bảo đảm an ninh, chống lại các loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia, bảo đảm ổn định xã hội.

Cuộc gặp giữa hai Thủ tướng là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Việt Nam và Đức trong việc đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Quyết tâm nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Ai Cập lên 1 tỷ USD

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, hai bên bày tỏ vui mừng hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường đến Ai Cập tháng 8 vừa qua, nhất trí sớm hoàn tất Chương trình hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ai Cập.

Với quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD , Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên sớm tổ chức Nhóm công tác chung về nghiên cứu khả thi FTA Việt Nam - Ai Cập, thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Ai Cập, thúc đẩy đàm phán, sớm ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tăng cường hợp tác đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án về phát triển các khu hành chính, đô thị mới của Ai Cập, vận hành kinh doanh tại Ai Cập.

Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp và xuất khẩu nông nghiệp để sản xuất và xuất khẩu tại chỗ; sớm hoàn tất thủ tục mở cửa cho các sản phẩm của Ai Cập như khoai tây, chà là, lựu vào Việt Nam; trong khi đưa gạo, vải, thanh long Việt Nam sang Ai Cập.

Thủ tướng Ai Cập bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kim ngạch thương mại của Việt Nam; bày tỏ nhất trí cao với các đề nghị hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đề nghị hai bên phối hợp, sớm có kế hoạch hành động để thúc đẩy hợp tác thương mại đạt tiến triển cụ thể, tương xứng với tiềm năng và quan hệ hai nước.

Thủ tướng Ai Cập hoan nghênh và đề nghị doanh nghiệp Việt Nam mở rộng khảo sát thị trường, đầu tư vào Ai Cập, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo (AI), mong muốn thông qua hợp tác với nền kinh tế năng động như Việt Nam để kết nối với thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhiều tiềm năng.

Thủ tướng Mostafa Madbouly đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Ý định thư về thúc đẩy hợp tác quốc phòng vừa được ký kết trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường đến Ai Cập. Trước mắt, Ai Cập mời Việt Nam cử đoàn dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế tại Cairo vào tháng 12/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Việt Nam mong muốn sớm ký Ý định thư về thiết lập Đối tác Chiến lược Xanh với Na Uy

Gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ song phương giữa hai nước thời gian qua và mong muốn hai bên phối hợp để sớm ký kết Ý định thư về thiết lập Đối tác Chiến lược Xanh nhằm tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; đề nghị Chính phủ Na Uy tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư Na Uy đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế biển, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hướng tới nâng cấp quan hệ lên mức cao hơn trong thời gian tới; thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Việt Nam.

Bày tỏ đồng tình với những đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đề nghị hai nước mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, thủy hải sản, xử lý chất thải..., nhất trí tiếp tục phối hợp lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định và lợi ích chung của khu vực và trên thế giới.

Đây là những hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi; đồng thời cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến công tác tới ba nước Kuwait, Algeria, Nam Phi.

Chiều tối cùng ngày theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Nam Phi về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.