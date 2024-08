Thủ tướng dự lễ khởi công Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Cùng tham dự lễ khởi công có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Thay thế cho Trung tâm Triển lãm cũ tại Giảng Võ, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng quy mô lên tới 90 ha, thuộc top các trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Tổ hợp Trung tâm được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu.

Dự án tọa lạc ngay cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, tâm điểm của các huyết mạch giao thông quan trọng đi các tỉnh gồm đường bộ, đường không và metro đã được quy hoạch. Từ dự án chỉ cần 15 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài, 5 phút sang các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ thông qua cầu Tứ Liên (sắp xây dựng), kề cận tuyến metro tương lai kết nối Đông Anh với các địa điểm khác trong thành phố Hà Nội. Hiện tại, dự án đang kết nối thuận tiện vào trung tâm Hà Nội thông qua Quốc lộ 5 kéo dài, đường Trường Sa và cầu Đông Trù, Nhật Tân.

Công trình nhà triển lãm trong nhà là tâm điểm của tổ hợp, mang hình ảnh thần Kim Quy – một trong 4 vị tứ linh linh thiêng theo văn hóa phương Đông, gắn liền với truyền thuyết thần Kim Quy bảo hộ cho mảnh đất "địa linh nhân kiệt" Cổ Loa, Đông Anh.

Cộng hưởng với công trình nhà triển lãm chính là 4 khu công viên triển lãm ngoài trời đáp ứng nhiều hoạt động quy mô lớn diễn ra cùng lúc, với tổng diện tích không gian triển lãm ngoài trời lên đến 20,6 ha.

Sau khi hoàn thành công trình chính, 2 nhà triển lãm trong nhà quy mô nhỏ khác cũng sẽ được triển khai để tăng quy mô và lựa chọn cho khách hàng.

Phục vụ cho khu vực lõi triển lãm là hệ sinh thái những công trình phụ trợ đa dạng, bao gồm các khu vực thương mại, dịch vụ, văn phòng cao tầng, khách sạn quốc tế 5 sao dự kiến được quản lý bởi Marriott, khu vực đỗ xe ngoài trời...

Với việc chính thức khởi công Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Vingroup tiếp tục ghi dấu ấn là một trong những doanh nghiệp tiên phong góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

