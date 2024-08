Thủ tướng dự lễ khánh thành đường dây 500 kV mạch 3

Sự kiện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức theo hình trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính diễn ra tại trạm biến áp 500 kV Phố Nối (Hưng Yên), kết nối trực tuyến đến 8 điểm cầu thuộc 8 tỉnh nơi có dự án đi qua.

Tham dự lễ khánh thành tại các điểm cầu có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đại diện người dân tại các khu vực đường dây đi qua.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối là dự án quy mô lớn, có tổng chiều dài 519 km, 2 mạch với 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD ).

Dự án có khối lượng đào đất đá là hơn 2,5 triệu m3, sử dụng hơn 705.000 m3 bê tông, gần 70.000 tấn cốt thép móng; tổng khối lượng lắp dựng cột thép là 139.000 tấn; kéo tổng cộng gần 14.000 km dây dẫn các loại.

Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực truyền tải điện qua hệ thống 500 kV từ Trung-Bắc với công suất từ 2.500 MW hiện nay lên 5.000 MW, nâng cao sự ổn định vận hành hệ thống điện, tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc năm 2025 và các năm tiếp theo, giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây và trạm 500kV hiện hữu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo EVN, EVNNPT, quá trình thi công dự án gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, song với tư duy, phương pháp, cách tiếp cận mới so với cách làm trước đây nên thời gian triển khai dự án đã được rút ngắn rất đáng kể, đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành dự án như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Đây là điều chưa từng có tiền lệ với các công trình xây dựng đường dây 500 kV trước đó khi theo đánh giá, các dự án có quy mô, khối lượng tương tự phải triển khai trong thời gian từ 3 đến 4 năm.

Trước đây, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông dài 437 km phải thi công trong gần 3 năm, dự án đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 dài 740 km cũng cần gần 4 năm thi công.

Tuy nhiên, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch- Phố Nối đã hoàn thành sau khoảng 6 tháng thi công. Xét về quy mô công trình, đường dây 500 kV Bắc-Nam mạch 1 cần dựng 60.000 tấn cột thép thì dự án này phải dựng tới 139.000 tấn thép, tức là gấp hơn 2 lần so với mạch 1.

Liên tục chủ trì nhiều cuộc họp kiểm điểm, đôn đốc tiến độ cũng như kiểm tra thực tế trên công trường thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, EVN, EVNNPT, các đơn vị tư vấn, cung cấp vật tư thiết bị, các đơn vị thi công làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm việc liên tục 24/7, "3 ca, 4 kíp", "làm xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ". Với quyết tâm, nỗ lực đó, dự án đã hoàn thành, đóng điện vận hành đáp ứng theo đúng yêu cầu mà Thủ tướng Chỉnh phủ đã chỉ đạo.

