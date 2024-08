Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 8

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo chương trình, phiên họp diễn ra trong một ngày, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Dự án Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đề nghị xây dựng Luật Đầu tư công (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Chứng khoán, Luật Quản lý thuế; Dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); cùng một số nội dung khác.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đến nay chúng ta đã đi gần hết khoảng 3/4 thời gian của cả nhiệm kỳ này; rà soát cho thấy nhiều chỉ tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra sẽ đạt và vượt, nhưng cũng có những chỉ tiêu đòi hỏi phải tăng tốc, đột phá hơn nữa trong thời gian tới thì mới có thể đạt được, như chỉ tiêu về tăng trưởng GDP, năng suất lao động do các nguyên nhân khác nhau, như hậu quả đại dịch COVID-19 còn kéo dài, tình hình thế giới những biến động nhanh, phức tạp, khó lường…

Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, hoàn thiện thể chế sẽ giúp huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là nguồn lực từ hợp tác công tư, thu hút đầu tư nước ngoài, nguồn lực của khu vực tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, xóa bỏ cơ chế xin-cho và môi trường cho tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy tăng trưởng.

Đây là phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 7 trong năm 2024; Thường trực Chính phủ cũng họp gần như hằng tuần về công tác xây dựng pháp luật; Thủ tướng Chính phủ liên tục họp, chỉ đạo và thành lập Ban Chỉ đạo để rà soát, xử lý các vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cho thấy quyết tâm thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Đảng, Nhà nước đã xác định, trong đó có đột phá chiến lược về thể chế.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự phiên họp tập trung cho ý kiến vào các nội dung, nhất là các dự án luật, đề nghị xây dựng luật để trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng.

