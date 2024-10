Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn

Ngày 9/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định số 1139/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Bà Hoàng Thu Trang sinh năm 1975, quê ở xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ năm 2016 đến khi được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn, bà Trang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Đồng thời, tại Quyết định số 1138/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Duy Hưng, để nhận nhiệm vụ mới.

