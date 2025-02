Thủ tướng Canada nói đe dọa sáp nhập của ông Trump là ‘có thật’

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump thèm muốn nguồn tài nguyên khoáng sản của nước láng giềng phương Bắc.

Ông Trump và ông Trudeau tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2019. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố trên được ông Trudeau đưa ra trong một hội nghị với giới lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức lao động hôm 7/2. Mục đích của cuộc gặp là lên kế hoạch phản ứng trước khả năng Canada bị Mỹ áp thuế lên các sản phẩm xuất khẩu, Guardian đưa tin.

“Theo tôi, chính quyền Trump không chỉ biết về nguồn khoáng sản thiết yếu mà chúng ta sở hữu, mà đây còn có thể là lý do họ vẫn nhắc đến việc sáp nhập chúng ta, biến chúng ta thành bang thứ 51”, ông Trudeau nói với các đại biểu dự hội nghị. “Họ rất muốn hưởng lợi từ (nguồn tài nguyên đó)”.

Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú tại Canada - bao gồm lithium, graphite, đồng hay cobalt - được coi đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh. Canada mong muốn trở thành nguồn cung các loại khoáng sản này cho các nước đối tác.

Trong những tháng qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến khả năng biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ. Các tuyên bố này ban đầu bị xem là lời nói đùa hoặc chiến thuật đàm phán, nhưng ngày càng được coi là nguy cơ thực sự với Ottawa.

Trong hội nghị được triệu tập gấp gáp hôm 7/2, các đại biểu thảo luận về hàng loạt vấn đề từ fentanyl, an ninh biên giới tới thương mại giữa các tỉnh bang tại Canada. Ngoài phát biểu của ông Trudeau, một số quan chức Canada tìm cách trấn an giới doanh nghiệp.

“Những người bạn Mỹ của chúng ta hiểu rằng họ cần Canada để đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và an ninh quốc gia”, Bộ trưởng Đổi mới sáng tạo, Khoa học và Công nghiệp François-Philippe Champagne, nói.

“Canada là nước tự do và có chủ quyền. Canada sẽ tự quyết định số phận của mình”, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anita Anand tuyên bố.