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Kinh doanh

Thủ tướng bổ nhiệm Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

  • Thứ ba, 30/6/2026 10:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội - giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 1/7.

Ngày 29/6, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1169/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

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Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026.

Bà Nguyễn Thị Hằng sinh ngày 23/10/1978; quê quán tỉnh Bắc Ninh. Trình độ: Thạc sĩ Luật học, cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế, cử nhân Tài chính - ngân hàng; Lý luận chính trị cao cấp.

Bà Nguyễn Thị Hằng từng giữ các chức vụ: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

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https://tienphong.vn/thu-tuong-bo-nhiem-tong-giam-doc-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-post1855482.tpo

Luân Dũng/ Tiền Phong

Ngân hàng chính sách Nguyễn Thị Hằng Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

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