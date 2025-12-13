Thu tiền tỷ nhờ trồng cam bản địa ở Vân Đồn

Bà Lê Thị Bảy, Giám đốc Hợp tác xã Cam 10-10, cho biết việc trồng cam bản địa đã giúp nhiều gia đình có thu nhập ổn định, mang về doanh thu hàng tỷ đồng/năm.

Ngày 13/12, Lễ hội cam Vân Đồn 2025 diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo người dân, du khách và các đơn vị sản xuất, kinh doanh đến trải nghiệm loại nông sản đặc trưng của địa phương.

Năm nay, hàng chục gian hàng trưng bày cam và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của vùng đất Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) được bố trí khoa học, thiết kế theo phong cách chợ quê. Song song là các chương trình văn hóa, văn nghệ, ẩm thực và trải nghiệm truyền thống hấp dẫn.

Lễ hội cam Vân Đồn 2025 với phong cách chợ quê thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.

Theo thống kê, hiện nay tại Đặc khu Vân Đồn có 271 ha cam, tập trung nhiều nhất tại khu vực Vạn Yên với 170 ha, sản lượng năm 2025 ước đạt 600 tấn giúp mang về doanh thu khoảng 18 tỷ đồng .

Những năm qua, địa phương luôn đẩy mạnh chiến dịch quảng bá cam Vạn Yên, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, gắn với du lịch trải nghiệm.

Loại cam được người dân trồng chủ yếu là cam giấy, quýt ngọt vốn là giống bản địa nổi tiếng của vùng đất Vân Đồn đã có từ lâu đời và trở thành một trong những loại nông sản tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng nhờ vị ngọt thanh, quả mọng.

Giống cam bản địa tại vùng đất Vân Đồn giúp nhiều gia đình thu về tiền tỷ, thoát nghèo bền vững.

Với gia đình bà Bảy, trong năm 2024, dù bị thiệt hại khoảng một nửa sản lượng do mưa bão song với giá thành tốt, cùng với việc mở thêm dịch vụ cho du khách đến tham quan, trải nghiệm đã giúp mang về doanh thu 1,3 tỷ đồng /năm.

"Năm nay với sản lượng cam tăng và người dân đến trải nghiệm đông hơn thì doanh thu ước tính tăng thêm khoảng 30% so với năm trước", bà Bảy cho hay.

Các nhà vườn mở thêm dịch vụ bán vé tham quan cho du khách giúp tăng thu nhập, tối ưu hóa lợi thế.

Để tối ưu hóa lợi thế, nhiều hộ trồng cam tại Vân Đồn đã tập trung đầu tư, đổi mới các loại hình kinh doanh một số sản phẩm dịch vụ từ cam như: bán vé tham quan, trải nghiệm vườn cam với mức giá dao động từ 30.000-40.000 đồng/người; tổ chức thi hái cam nhanh, đúng kỹ thuật cùng các dịch vụ ẩm thực tại vườn cam... góp phần thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Đặc biệt, Lễ hội cam dần trở thành một trong những sản phẩm độc đáo gắn với du lịch trải nghiệm đặc trưng của địa phương.

Giống cam Vân Đồn trở thành một trong những loại nông sản tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh với vị ngọt thanh, mẫu mã bắt mắt.

Anh Trần Danh Đại (trú tại thôn 10/10), cho biết gia đình đang trồng khoảng 3ha cam, dự kiến cho thu hoạch khoảng 7-9 tấn cam, cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua và phục vụ lễ hội.

Những ngày này, anh Đại vừa thu hoạch cam để bán cho thương lái, vừa tích cực chỉnh trang vườn để đón khách tham quan nhằm tăng thêm thu nhập.