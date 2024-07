Thu thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp vẫn cao kỷ lục

Theo Tổng cục Thuế, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 2 trong 12 khoản thu sắc thuế đạt trên 55% dự toán sau nửa đầu năm nay.

Số thu thuế TNCN và TNDN 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng trưởng dương so với cùng kỳ và đã đạt mức kỷ lục. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 do ngành thuế quản lý ước đạt 865.350 tỷ đồng , tương đương hơn 58% so với dự toán và vượt 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 29.692 tỷ đồng , bằng gần 65% dự toán, nhưng giảm gần 5% so với cùng kỳ. Số thu nội địa ước đạt 835.658 tỷ đồng , bằng 58% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 655.303 tỷ đồng , bằng 60% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong nửa đầu năm, ngành thuế ghi nhận 12/21 khoản thu sắc thuế đạt trên 55% dự toán như thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ước đạt gần 69% dự toán; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ước đạt gần 62%; tiền thuê mặt đất mặt nước ước đạt 79%; thu khác ngân sách ước đạt 63%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 78%...

Đáng chú ý, dự toán thu ngân sách Nhà nước theo lĩnh vực năm 2024 cho biết dự toán thu thuế TNCN cả năm nay vào khoảng 159.124 tỷ đồng và thuế TNDN khoảng 356.222 tỷ đồng .

Với tiến độ thu kể trên, ước tính sau nửa năm, số thu thuế TNCN đã đạt gần 98.500 tỷ đồng , trong khi số thu thuế TNDN cũng đạt trên 245.400 tỷ.

So với năm liền trước, dự toán thu ngân sách từ thuế TNCN và TNDN năm nay đã tăng lần lượt 3% và 14%, đồng thời là dự toán thu cao nhất từ trước đến nay.

Như vậy, số thu thuế TNCN và TNDN nửa đầu năm nay cũng là mức cao kỷ lục trong các kỳ 6 tháng đầu năm trước đó.

SỐ THU THUẾ TNCN, TNDN 6 THÁNG ĐẦU HÀNG NĂM Nguồn: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ước tính Số thu thuế TNCN Tỷ đồng 43120 51304 60745 64524 72808 93015 86921 98498 Số thu thuế TNDN

101814 120767 143528 121504 148295 179036 209230 245437

Thực tế, trong khi số thu thuế TNDN 6 tháng đầu các năm ghi nhận biến động trồi sụt theo tăng trưởng của nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, số thu thuế TNCN đã tăng liên tục trong những năm qua (duy nhất giảm năm 2023 và tăng trở lại vào năm 2024).

Tính từ năm 2017 đến nay, dự toán thu thuế TNCN hàng năm đã tăng gần gấp đôi từ gần 81.000 tỷ đồng năm 2017 lên hơn 159.000 tỷ năm 2024. Số thu thuế TNCN 6 tháng đầu hàng năm theo đó cũng đã tăng gần 2,3 lần, từ hơn 43.000 tỷ năm 2017 lên xấp xỉ 98.500 tỷ đồng năm nay.

Liên quan sắc thuế TNCN, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh từng chia sẻ với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, thuế TNCN sẽ ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng. Trong đó, mục tiêu đặt ra với số thu sắc thuế này là chiếm tỷ lệ khoảng 25% tổng thu ngân sách.

Trong khi đó, tỷ trọng đóng góp của thuế TNCN vào tổng thu ngân sách hàng năm hiện nay vẫn ở dưới 10%.

Trong công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Tổng cục Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính ban hành các công văn gửi lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, cấp ủy, các sở, ban ngành và chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan thuế trong việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đồng thời chỉ đạo và giao chỉ tiêu thực hiện đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố trong việc triển khai công việc này.

Đến nay, đã có 63/63 Cục Thuế gửi danh sách rà soát đối tượng thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với 69.353 cơ sở kinh doanh đã áp dụng, số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sử dụng là 542,36 triệu hóa đơn, gấp 5,2 lần so với cả năm 2023.

Trong đó, riêng 6 tháng đầu năm nay đã có thêm 28.999 cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 72% so với cuối năm 2023.