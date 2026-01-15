Thử thách kỳ quái Sam Altman đặt ra khi tuyển dụng nhân sự cho OpenAI

Những thử thách kỳ quái trong quy trình phỏng vấn của OpenAI được thiết kế nhằm đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo của ứng viên.

“Kho vũ khí nhân tài” của OpenAI, không chỉ có những tinh hoa công nghệ truyền thống, mà còn có rất nhiều nhân tài không theo quy chuẩn.

Việc tuyển dụng nhân sự của OpenAI không quá coi trọng trình độ học vấn và kinh nghiệm: Prafulla Dhariwal, người phụ trách mô hình đa phương thức của GPT-4o, chỉ có bằng cử nhân; Will DePue, một nhà nghiên cứu tại Sora, chỉ có bằng tốt nghiệp trung học. Anh bắt đầu học lập trình năm 17 tuổi và đến năm 21 tuổi đã công bố bài nghiên cứu tại OpenAI.

Sam Altman muốn xây dựng “kho vũ khí nhân tài” đa dạng và hiệu quả. Ảnh: Bloomberg.

Christopher Olah, cựu Giám đốc Kỹ thuật của OpenAI, thậm chí không được đào tạo chính quy, trình độ học vấn của anh được ghi là: Đại học Kinh nghiệm thực tế cuộc sống. Aditya Ramesh, người tạo ra DALL-E (mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh), chỉ có bằng cử nhân Đại học New York. Bill Peebles của nhóm Sora mới chỉ nhận bằng tiến sĩ vào năm 2023. Tuy nhiên, tất cả những tài năng trẻ tuổi này đều đã đạt được thành công đáng kể tại OpenAI.

Quy trình tuyển dụng của OpenAI nổi tiếng khắt khe, với nhiều vòng phỏng vấn phức tạp tập trung vào việc đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo của ứng viên. Năm 2017, một người đã chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn của họ tại OpenAI trên diễn đàn Reddit ở nước ngoài: Sau khi vượt qua vòng sàng lọc ban đầu, họ đã trải qua bốn vòng phỏng vấn, bao gồm một buổi thuyết trình, hai cuộc phỏng vấn nghiên cứu và một cuộc phỏng vấn lập trình - một quá trình gian nan đúng nghĩa “năm ải sáu tướng”. Đáng chú ý, hai buổi phỏng vấn nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực khác nhau: một cuộc kiểm tra kiến thức kỹ thuật, trong khi cuộc phỏng vấn còn lại tập trung vào thảo luận triết học, yêu cầu ứng viên chia sẻ suy nghĩ của họ về sự phát triển của công nghệ AI.

Trên trang web tuyển dụng Glassdoor của Mỹ, gần một nửa số người tìm việc đã đánh giá tiêu cực về OpenAI, chủ yếu là do quy trình phỏng vấn quá dài và các nhà tuyển dụng luôn thích đưa ra những thử thách kỳ quái. Đầu năm 2023, Diane Yoon, Phó Chủ tịch phụ trách Nhân sự của OpenAI, công khai giải thích lý do cho điều này: OpenAI ưu tiên “năng lực giải quyết vấn đề”. Chiến lược tuyển chọn nhân tài này không chỉ giúp OpenAI liên tục đạt được những đột phá công nghệ mà còn mang lại cho công ty lợi thế cạnh tranh.

OpenAI khuyến khích các nhà nghiên cứu khám phá những giải pháp đơn giản nhất cho các vấn đề thực tế thay vì mù quáng theo đuổi lý thuyết và công trình học thuật, bởi những giải pháp đơn giản và thực tiễn thường chứng minh được hiệu quả vượt trội hơn.