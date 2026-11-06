Thứ Perez muốn thay đổi trên áo đấu của Cristiano Ronaldo

Gần 80.000 cổ động viên lấp đầy Bernabeu để chào đón Cristiano Ronaldo, tạo nên buổi ra mắt cuồng nhiệt bậc nhất lịch sử bóng đá toàn thế giới.

Cristiano Ronaldo sải bước trên sân vận động Santiago Bernabeu và đắm mình trong sự tán thưởng của gần 80.000 cổ động viên mặc áo trắng. Như thường lệ, anh nghĩ về lý do tất cả những con người này đến đây chỉ để trông thấy anh.

Chỉ có điều, lần này anh đã đúng. Ngày hôm ấy không có trận đấu nào. Thế nhưng người hâm mộ đã xếp hàng dài suốt 7 giờ đồng hồ để có cơ hội bước vào sân vận động. Những ai không vào được đành ngồi ngoài xem buổi lễ qua một màn hình khổng lồ.

Cristiano Ronaldo gây chấn động khi mới tới Real Madrid. Ảnh: Associated Press.

Mang tầm cỡ đám cưới hoàng gia hơn là một buổi họp báo màu mè, buổi ra mắt chính thức của Cristiano với tư cách một cầu thủ Real Madrid là sự kiện nóng nhất ở thủ đô Tây Ban Nha và ở bất cứ đâu trong thế giới bóng đá, theo như lời chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid.

Trên thực tế, đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Perez tổ chức một bữa tiệc như thế này. Trước đó vài ngày, Real Madrid đã chào đón cầu thủ Brazil Kaka với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Chỉ có điều anh không được trọng đãi đến thế này khi câu lạc bộ đã hạn chế số lượng cổ động viên được phép vào trong sân vận động vì mặt sân đang được làm lại.

Bên cạnh đó, Perez biết rằng Kaká chẳng mấy chốc sẽ mất ngôi vị cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Công cuộc săn đuổi Ronaldo dài hơi của Real Madrid sắp kết thúc bằng một thỏa thuận với một khoản phí kỷ lục khác. “Tôi rất vui khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá”, Ronaldo nói như thể đó là điều đương nhiên.

Danh sách dài dằng dặc những nghĩa vụ của Ronaldo tại Real Madrid thiếu điều chỉ cần loại bỏ yêu cầu anh chàng phải chụp ảnh cởi trần để kiểm tra y tế là sẽ không khác gì yêu cầu của một chuyến công du của một nguyên thủ quốc gia đến Tây Ban Nha.

Ronaldo được cổ động viên Real Madrid chào đón. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, dường như Ronaldo sinh ra là để làm những việc này. Carlos Diez, bác sĩ của câu lạc bộ, nói về anh như thể đây là Người Đàn Ông Sáu Triệu Đô. “Tim và phổi hoạt động rất tốt”, ông nói. “Mọi thứ đều trong tình trạng hoàn hảo”.

Sau đó là một chuyến tham quan Bernabeu, một bữa trưa thịnh soạn với các huyền thoại của câu lạc bộ, và cuối cùng là sự xuất hiện của anh trên sân với huy hiệu Real Madrid trên ngực và số 9 trên lưng. (Raul - biểu tượng của câu lạc bộ - đang sở hữu số 7, vì vậy, để thể hiện sự hào hiệp, Cristiano đã đồng ý đổi số áo trong một năm – nhưng chỉ sau khi “CR9” được đăng ký thương hiệu ở Tây Ban Nha).

Suốt mấy tháng nay Perez đã hình dung ra cảnh tượng này. Chỉ có một số chi tiết mà ông muốn thay đổi.