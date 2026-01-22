Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thu nhập đáng mơ ước của dàn sao bóng đá Anh

  • Thứ năm, 22/1/2026 06:06 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Dàn ngôi sao của bóng đá Anh khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ vì mức thu nhập đáng mơ ước.

Tuyển Anh sở hữu dàn sao đắt giá.

Theo thống kê của Capology, cái tên đứng đầu danh sách cầu thủ người Anh có thu nhập cao nhất hiện nay là Ivan Toney. Sau khi rời Brentford để gia nhập Al Ahli vào năm 2024, tiền đạo này ký hợp đồng 4 năm với mức lương khoảng 540.000 USD mỗi tuần. Đây là con số vượt xa phần lớn ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu, dù khả năng góp mặt của Toney tại World Cup 2026 vẫn còn để ngỏ.

Xếp ngay sau là đội trưởng tuyển Anh Harry Kane. Tại Bayern Munich, Kane nhận mức lương ước tính khoảng 528.000 USD mỗi tuần, tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Âu. Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng là Jude Bellingham, người đang khoác áo Real Madrid, với thu nhập khoảng 441.000 USD mỗi tuần.

Đáng chú ý, cả ba cầu thủ có thu nhập cao nhất của tuyển Anh hiện đều không thi đấu tại Premier League, giải đấu vốn được xem là giàu có bậc nhất thế giới.

Nhóm tiếp theo cũng không hề kém cạnh. Marcus Rashford từng hưởng mức lương khoảng 413.000 USD mỗi tuần tại Manchester United. Tuy nhiên, trong thời gian được cho mượn tại Barcelona, thu nhập của anh được cho là giảm xuống còn gần 296.000 USD mỗi tuần.

Một trong những cú “nhảy vọt” đáng chú ý nhất thuộc về Marc Guehi. Trung vệ này ký hợp đồng dài hạn với Manchester City, hưởng mức lương khoảng 381.000 USD mỗi tuần, qua đó trở thành hậu vệ người Anh được trả lương cao nhất hiện nay.

Ngoài ra, Trent Alexander-Arnold được cho là nhận khoảng 353.000 USD mỗi tuần tại Real Madrid, cao hơn Reece James (khoảng 318.000 USD/tuần) và John Stones tại Manchester City. Declan Rice hưởng mức lương khoảng 305.000 USD mỗi tuần, trong khi nhóm cầu thủ ở mốc gần 190.000 USD mỗi tuần cũng khá đông đảo, gồm Mason Mount, Ben White và Jordan Pickford.

Rõ ràng, tuyển Anh không chỉ sở hữu lực lượng giàu tiềm năng về chuyên môn mà còn là tập hợp của những ngôi sao đang giữ vị thế hàng đầu tại các CLB chủ quản, với mức thu nhập mà phần lớn cầu thủ trên thế giới chỉ có thể mơ ước.

Duy Luân

tuyển Anh tuyển Anh world cup 2026

    Đọc tiếp

    Bao dong cho Man City hinh anh

    Báo động cho Man City

    12 giờ trước 19:00 21/1/2026

    0

    Thất bại 1-3 trước Bodø/Glimt không chỉ là một trận thua sốc ở Champions League, mà còn đặt Man City trước câu hỏi lớn về chiều sâu đội hình, phong độ và khả năng tự điều chỉnh của tập thể dưới thời Pep Guardiola.

    Arsenal thang Inter, van nang ganh truoc MU hinh anh

    Arsenal thắng Inter, vẫn nặng gánh trước MU

    14 giờ trước 16:51 21/1/2026

    0

    Sau chiến thắng 3-1 trước Inter Milan rạng sáng 21/1 tại Champions League, Arsenal vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm khi bước vào cuộc tiếp đón Manchester United ở vòng 23 Premier League.

    U23 Trung Quoc thang dam Viet Nam khong phai tinh co hinh anh

    U23 Trung Quốc thắng đậm Việt Nam không phải tình cờ

    15 giờ trước 16:00 21/1/2026

    0

    Chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam không chỉ đưa U23 Trung Quốc vào chung kết U23 châu Á 2026, mà còn đánh dấu khoảnh khắc một thế hệ trẻ bắt đầu chứng minh họ không còn là lời hứa suông.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý