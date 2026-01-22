Thu nhập đáng mơ ước của dàn sao bóng đá Anh

Dàn ngôi sao của bóng đá Anh khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ vì mức thu nhập đáng mơ ước.

Tuyển Anh sở hữu dàn sao đắt giá.

Theo thống kê của Capology, cái tên đứng đầu danh sách cầu thủ người Anh có thu nhập cao nhất hiện nay là Ivan Toney. Sau khi rời Brentford để gia nhập Al Ahli vào năm 2024, tiền đạo này ký hợp đồng 4 năm với mức lương khoảng 540.000 USD mỗi tuần. Đây là con số vượt xa phần lớn ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu, dù khả năng góp mặt của Toney tại World Cup 2026 vẫn còn để ngỏ.

Xếp ngay sau là đội trưởng tuyển Anh Harry Kane. Tại Bayern Munich, Kane nhận mức lương ước tính khoảng 528.000 USD mỗi tuần, tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Âu. Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng là Jude Bellingham, người đang khoác áo Real Madrid, với thu nhập khoảng 441.000 USD mỗi tuần.

Đáng chú ý, cả ba cầu thủ có thu nhập cao nhất của tuyển Anh hiện đều không thi đấu tại Premier League, giải đấu vốn được xem là giàu có bậc nhất thế giới.

Nhóm tiếp theo cũng không hề kém cạnh. Marcus Rashford từng hưởng mức lương khoảng 413.000 USD mỗi tuần tại Manchester United. Tuy nhiên, trong thời gian được cho mượn tại Barcelona, thu nhập của anh được cho là giảm xuống còn gần 296.000 USD mỗi tuần.

Một trong những cú “nhảy vọt” đáng chú ý nhất thuộc về Marc Guehi. Trung vệ này ký hợp đồng dài hạn với Manchester City, hưởng mức lương khoảng 381.000 USD mỗi tuần, qua đó trở thành hậu vệ người Anh được trả lương cao nhất hiện nay.

Ngoài ra, Trent Alexander-Arnold được cho là nhận khoảng 353.000 USD mỗi tuần tại Real Madrid, cao hơn Reece James (khoảng 318.000 USD /tuần) và John Stones tại Manchester City. Declan Rice hưởng mức lương khoảng 305.000 USD mỗi tuần, trong khi nhóm cầu thủ ở mốc gần 190.000 USD mỗi tuần cũng khá đông đảo, gồm Mason Mount, Ben White và Jordan Pickford.

Rõ ràng, tuyển Anh không chỉ sở hữu lực lượng giàu tiềm năng về chuyên môn mà còn là tập hợp của những ngôi sao đang giữ vị thế hàng đầu tại các CLB chủ quản, với mức thu nhập mà phần lớn cầu thủ trên thế giới chỉ có thể mơ ước.