Thu nhập của Thiago Silva sau khi rời PSG

Trong giai đoạn từ 2012 đến 2020, Silva thi đấu cho Paris Saint-Germain và kiếm được mức lương khoảng 200.000 bảng mỗi tuần, tương đương với 11 triệu bảng mỗi năm. Sau khi gia nhập Chelsea vào năm 2020, ngôi sao người Brazil ký hợp đồng với mức lương khoảng 96.000 bảng mỗi tuần, mang về khoảng 5 triệu bảng mỗi năm.

Đến năm 2024, khi rời bỏ bóng đá châu Âu để trở lại quê nhà khoác áo Fluminense, Silva nhận lương chỉ 27.000 bảng mỗi tuần, tương đương với 1,4 triệu bảng mỗi năm.

Tuy nhiên, ngoài thu nhập từ tiền lương, Silva còn có những khoản thu đáng kể khác từ hợp đồng tài trợ và quảng cáo. Anh từng là đại sứ lâu dài cho Nike, tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo trong thời gian thi đấu tại PSG và đội tuyển Brazil.

Silva cũng hợp tác với Nissan, đối tác quen thuộc của UEFA Champions League. Khi trở về chơi bóng tại Brazil, cựu sao PSG và AC Milan là người đại diện cho thương hiệu dược phẩm Hebron, bên cạnh các hợp đồng quảng cáo với Gatorade, Gillette và Samsung. Ước tính những hợp đồng này giúp Silva bỏ túi gần 1 triệu bảng mỗi năm.

Hiện tại, Silva làm đại sứ cho Puma sau lễ ký kết hồi tháng 7/2024. Giá trị hợp đồng không được công bố.

Rạng sáng 18/6, Silva góp công trong trận hòa 0-0 của Fluminense trước Dortmund ở FIFA Club World Cup 2025™. Ở tuổi 40, trung vệ này để lại màn trình diễn đẳng cấp ở hàng thủ, khiến các tiền đạo của Dortmund nản lòng.

Điều khiến người hâm mộ nể phục Silva chính là sự kiên định với tiêu chuẩn bản thân. Dù đã kinh qua đủ mọi vinh quang - từ đội tuyển Brazil đến các CLB hàng đầu châu Âu - Silva chưa bao giờ buông lơi khát khao chiến đấu và khát vọng cống hiến.

