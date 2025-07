Thu nhập của Ronaldo vượt xa Messi

Thống kê mới nhất của Sporting News cho biết Ronaldo đang dẫn đầu trong cuộc đua thu nhập khi kiếm về tổng cộng 261 triệu USD . Trong đó, CR7 bỏ túi 211 triệu USD nhờ ký hợp đồng mới với Al Nassr hồi tháng 6. Đây là mức lương cao nhất trong lịch sử mà một cầu thủ từng nhận được.

Bên cạnh đó, Ronaldo cũng thu về khoảng 50 triệu USD từ các hợp đồng tài trợ. Trong năm qua, siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là đã kiếm hơn 250 triệu USD .

Với Messi, siêu sao người Argentina kiếm được khoản tiền lương 60 triệu USD mỗi năm tại Inter Miami. Con số này thấp hơn nhiều so với Ronaldo. Đổi lại, M10 kiếm bộn tiền từ các khoản tài trợ lớn từ những đối tác như Apple, nâng tổng thu nhập của anh lên 135 triệu USD .

Sau khi rời khỏi Barcelona và PSG, Messi từ chối một lời đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia lên tới 500 triệu USD mỗi năm, cho thấy anh có những nguyên tắc riêng trong sự nghiệp.

Cho đến hiện tại, Messi không hề tỏ ra hối hận khi sang Mỹ chơi bóng. Anh còn lôi kéo thêm nhiều người đồng đội cũ từ Barcelona như Luis Suarez, Jordi Alba hay Sergio Busquets đến thi đấu cùng tại Inter Miami.

Nếu Ronaldo nhận sự ưu ái khi được Saudi Arabia "chọn mặt gửi vàng" để giúp quảng bá nền thể thao nước này, Messi cũng được hậu thuẫn lớn khi đến Mỹ chơi bóng. Hàng loạt nhãn hàng sẵn sàng trải thảm đỏ để mời Messi hợp tác, nhằm tận dụng sức hút khổng lồ của M10.

Với sự phát triển nhanh chóng của nền bóng đá Mỹ, Messi có thể sẽ còn tăng thu nhập trong tương lai.

