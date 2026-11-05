Thủ môn liên quan vụ cầu thủ tử vong lần đầu lên tiếng

Thủ môn Jesus Owono của FC Andorra lên tiếng sau cái chết của Jesus de Miguel, khẳng định sẵn sàng đối diện những vấn đề pháp lý liên quan đến pha va chạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thủ môn Andorra đang nhận hỗ trợ tâm lý sau sự việc, trong khi cảnh sát Tây Ban Nha tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của De Miguel.

Ngày 4/11, FC Andorra công bố phát biểu đầu tiên của Owono kể từ khi tiền đạo Jesus de Miguel qua đời sau pha va chạm giữa hai người tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

"Tôi đang trải qua những ngày khó khăn nhất cuộc đời. Tôi không biết phải nói gì và vẫn chưa thể chấp nhận những chuyện đã xảy ra. Tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Jesus. Tôi luôn nghĩ về cậu ấy, gia đình và những người yêu thương cậu ấy", Owono chia sẻ.

Thủ môn 25 tuổi cũng đề cập cuộc điều tra đang được cảnh sát Tây Ban Nha tiến hành.

"Tôi biết sẽ còn nhiều vấn đề cần giải quyết và sẽ đối diện mọi chuyện với sự tôn trọng cao nhất. Nhưng lúc này, tôi thực sự không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Jesus và nỗi đau mà tất cả đang trải qua. Mong cậu ấy yên nghỉ", Owono nói thêm.

Bi kịch xảy ra ở những phút bù giờ trận Tenerife gặp Andorra ngày 2/11. Trong tình huống tranh chấp bóng dài gần giữa sân, Owono lao ra khỏi vùng cấm và va chạm mạnh với De Miguel. Tiền đạo Tenerife sau đó bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.

Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Owono, còn trận đấu bị dừng khi tỷ số đang là 2-2. De Miguel qua đời sáng 3/11 ở tuổi 30.

Sau sự việc, Owono trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận người hâm mộ. Anh bị gọi là "kẻ sát nhân" và nhận nhiều bình luận xúc phạm trên mạng xã hội, trước khi quyết định đóng tài khoản Instagram.

Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ khả năng xảy ra hành vi ngộ sát. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật nước này, mọi trường hợp tử vong không do nguyên nhân tự nhiên đều phải được điều tra tư pháp. Việc mở hồ sơ không đồng nghĩa thủ môn Andorra đã bị cáo buộc hay xác định có hành vi phạm tội.

Trưởng công tố Santa Cruz de Tenerife, Jose Luis Sanchez-Jauregui, cũng nhận định khả năng vụ việc dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự không cao, bởi va chạm xảy ra trong tình huống thi đấu.

Trung vệ Lautaro Spatz công khai bảo vệ đồng đội, khẳng định những người quen biết Owono đều hiểu anh không bao giờ cố tình làm tổn thương đối phương.

FC Andorra cho biết đang hỗ trợ tâm lý cho Owono và các thành viên chịu ảnh hưởng từ sự việc. CLB cũng kêu gọi người hâm mộ thể hiện sự tôn trọng với gia đình De Miguel, đồng thời tránh đưa ra những lời kết tội khi cuộc điều tra chưa kết thúc.