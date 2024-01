Thu hồi hơn 20.100 m2 đất khu nghỉ dưỡng chắn biển Nha Trang

Ba người trong một gia đình ở Bắc Giang tử vong nghi do ngạt khí

Hai vợ chồng và 1 người con ở xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tử vong, nghi do ngạt khí khi sưởi ấm bằng than hoa.