Đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Nhà Vua và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bỉ thăm cấp Nhà nước Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nguyên thủ Quốc gia đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973; tin tưởng chuyến thăm của Nhà Vua, với sự tháp tùng của nhiều quan chức cấp cao, lãnh đạo doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, sẽ tạo động lực mới, đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ đối với các mặt đời sống chính trị - xã hội Bỉ, trong đó có việc duy trì sự thống nhất trong đa dạng của Vương quốc Bỉ; bày tỏ trân trọng sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bỉ dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như những tình cảm tốt đẹp và đóng góp của cá nhân Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ dành cho Việt Nam và quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bỉ thời gian qua với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Để tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp, Tổng Bí thư nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, nông nghiệp bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân..., đồng thời đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là chia sẻ mô hình phát triển doanh nghiệp từ môi trường đại học của Bỉ, góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Nhà Vua Bỉ Philippe trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Tổng Bí thư, Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam; cho rằng, với điểm tương đồng về vị trí địa lý nằm ở trung tâm châu Âu và Đông Nam Á, hai bên cần thúc đẩy hợp tác trở thành cửa ngõ của nhau tại mỗi khu vực; nhất trí với đánh giá của Tổng Bí thư rằng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bỉ trong hơn 50 năm qua phát triển hết sức tốt đẹp và hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, môi trường…

Tổng Bí thư đánh giá cao đội ngũ chuyên gia Việt Nam được đào tạo tại Bỉ trong những năm qua, đã đóng góp tích cực vào công tác quản lý nhà nước và nền kinh tế Việt Nam; nhấn mạnh cần tạo thuận lợi cho công dân hai nước du lịch, giao thương lẫn nhau; đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo làn sóng đầu tư mới từ EU và Bỉ vào Việt Nam và ngược lại.

Tổng Bí thư chia sẻ với Nhà Vua Bỉ về những nỗ lực và thành tựu Đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong gần 40 năm qua, trong đó có sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, giúp Việt Nam đi tắt, đón đầu; Việt Nam đã vào nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 20 nền thương mại hàng đầu thế giới.

Nhà Vua Bỉ Philippe bày tỏ ấn tượng với những thành tựu công nghiệp hoá, hiện đại hoá vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua mà ông là người tận mắt chứng kiến khi đã thăm Việt Nam 4 lần, lần đầu tiên vào năm 1994; tự hào Bỉ đã có một phần đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Nhà vua Bỉ nhất trí với đề xuất của Tổng Bí thư về việc tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như giáo dục - đào tạo, quốc phòng, an ninh, năng lượng tái tạo, đặc biệt là tua-bin điện gió, hydrogen xanh, y tế, môi trường, trong đó có khắc phục hậu quả chất độc da cam, là những lĩnh vực Bỉ có thế mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và được cộng đồng quốc tế công nhận, đặc biệt là trong việc duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác tại khu vực, trong đó có Biển Đông.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ nhất trí Việt Nam và Bỉ cần phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, pháp quyền, phát huy trách nhiệm quốc tế để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.

