Thu giữ 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận trong vụ Mailisa

Chiều 15/12, Cục C03 Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đại diện C03 cho biết cơ quan chức năng đã thu giữ 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, vợ chồng giám đốc Công ty Mailisa tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành thu thập mẫu, phối hợp cơ quan chuyên môn, đánh giá chất lượng sản phẩm. Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định phát luật, làm rõ bản chất vụ án.

Ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Bị can Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa). Ảnh: Bộ Công an.

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Bị can Hoàng Kim Khánh (Tổng giám đốc). Ảnh: Bộ Công an.

Sau đó, Phan Thị Mai cùng chồng câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).