Một thanh niên bị đâm tử vong chưa rõ nguyên nhân

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn 14/12, anh L.T.P. (SN 2007, quê Cà Mau) đang đứng tại một sạp bán trái cây trên đường HL608, đoạn thuộc phường Tây Nam (TP.HCM). Lúc này, xuất hiện nhóm người đi tới, một trong số đó đã dung dao tấn công khiến anh P. gục tại chỗ.
|
Hiện trường vụ việc.
Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.
Ngay sau khi nắm thông tin về vụ việc, Công an phường Tây Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, xử lý vụ việc.
