CAHN bắt giữ 3 vụ sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm pháo nổ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng, rà soát, đấu tranh bắt giữ liên tiếp 3 vụ sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ các loại.

Công an TP Hà Nội đã bắt, tạm giữ Trịnh Văn Thăng (SN 2002; HKTT: Thôn Trung Cao, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1990; HKTT: Thôn 4 Trung Lao, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) phạm tội vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Qua điều tra xác định Thăng đặt mua pháo nổ (qua Facebook) của Nguyễn Thị Tươi (đối tượng Tươi chuyển hàng cho Thăng qua dịch vụ chuyển phát). Sau đó, Thăng tìm khách để bán kiếm lời. Tổng khối lượng pháo đã thu giữ khoảng 109,9 kg.

Hai đối tượng Trịnh Văn Thăng và Nguyễn Thị Tươi. Ảnh: CAHN.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội bắt giữ nhóm đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1994, thường trú: Thôn Hưng Thịnh, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ), Vũ Thị Luân (SN 1983, thường trú TDP Lá Sen, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) Nguyễn Quang Đoàn (SN 1992, thường trú thôn Minh Khai, xã An Khánh, TP Hà Nội).

Bước đầu cơ quan xác định Vũ Thị Luân đặt mua pháo nổ của Nguyễn Quang Đoàn để bán cho Nguyễn Mạnh Tuấn, đối tượng Tuấn tiếp tục liên hệ bán cho khách khác để kiểm lời. Tổng khối lượng Cơ quan đã thu giữ được khoảng 58 kg pháo nổ dạng dây.

Đối tượng Nguyễn Quang Đoàn. Ảnh: CAHN.

CATP phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Phúc (SN 1989, địa chỉ: thôn Trình Viên, xã Phượng Dực, TP Hà Nội) có hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Đối tượng Phúc đã mua nhiều công cụ, hóa chất để tự sản xuất pháo nổ sau đó bán kiếm lời tang vật thu giữ hơn 49 kg pháo cùng nhiều phương tiện, công cụ, hoá chất các loại dùng để sản xuất pháp nổ tự chế.

Qua các vụ việc trên cho thấy phương thức hoạt động kinh doanh pháo nổ trái phép ngày càng đang dạng và tinh vi, nếu như trước đây các đối tượng thu mua pháo Trung Quốc về bán lại tại thị trường Việt Nam, hiện tại có xu hưởng tổ chức sản xuất ngay tại địa bàn nội địa, sử dụng dịch vụ vận chuyển để giao hàng cho khách trên khắp cả nước, đối tượng mua và bán thậm chí không trực tiếp giao dịch mua bán, việc trao đổi mua bán được thực hiện qua không gian mạng.

Đối tượng Vũ Quang Phúc sản xuất pháo nổ. Ảnh: CAHN.

Công an Hà Nội khuyến cáo đến các đối tượng, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên hãy tỉnh táo, nói không với sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ đừng vì thú vui, vì lợi ích trước mắt mà phải trả giá trước pháp luật, thậm chí gây hại cho bản thân và xã hội.