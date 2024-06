Thu giữ 28.000 lít nhớt tái chế trái phép ở Bình Thuận

Lượng nhớt tái chế trái phép trên của Công ty TNHH tái chế phế liệu (xã Tân Phước, thị xã La Gi) do ông N.Q.Q. (SN1988, trú phường Phước Hội, thị xã La Gi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 12.000 lít nhớt thải chưa qua xử lý được đựng trong 4 thùng kim loại; 13.000 lít nhớt đã được xử lý, chưng cất, chứa trong thùng phuy bằng nhựa (loại dung tích 1.000 lít/thùng) và 3.000 lít nhớt thải đang được cơ sở đun nấu.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 130 thùng phuy nhựa màu xanh, bên ngoài in chữ H2SO4 98% cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc tái chế nhớt thải.

Qua làm việc, chủ sơ sở này cho biết số nhớt thải trên được thu mua từ các cửa hàng sửa chữa xe máy, garage, trung tâm bảo trì và sửa chữa ô tô... ở các vùng lân cận. Sau đó, chúng được vận chuyển về địa điểm trên để chưng cất lại.

Người này cũng thừa nhận hoạt động tái chế nhớt thải của cơ sở là do bản thân đứng ra tổ chức, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động thu gom, xử lý chất thải nguy hại, không có hồ sơ pháp lý có liên quan và hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định.

Trước đó, ngày 10/4, lực lượng công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận cũng kiểm tra một nhà xưởng rộng trên 200 m2 được rào và che chắn kín đáo trên địa bàn và phát hiện chủ cơ sở này cũng đang nấu tái chế nhớt thải trái phép.

Qua khám xét, công an thu giữ khoảng 7.000 lít dầu nhớt thành phẩm không có nhãn mác, 4.000 lít nguyên liệu là nhớt thải được chứa trong các thùng nhựa, 10 thùng phuy chất thải rắn và toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dung dịch phục vụ cho hoạt động tái chế.

