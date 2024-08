Mạo danh đơn vị uy tín để bán sách lậu

Theo chia sẻ của một đơn vị kinh doanh, trong thời gian gần đây có những cuốn sách học thuật đã bị làm lậu, trong số đó có tác phẩm "Hiện tượng học tinh thần" của G.W.F Hegel.

Hai tập của tác phẩm Hiện tượng tọc tinh thần (G.W.F Hegel) bị làm giả. Nguồn: Facebook.

Đại diện một công ty kinh doanh sách cho biết, từ đầu năm đến nay, công ty đã bị liên tiếp 4-5 cuốn sách học thuật làm giả. "Mỗi khi chúng tôi lên tiếng bình luận, vạch trần sự thật để độc giả không bị lừa và bảo vệ chút vốn liếng, thì ngay lập tức những bình luận đó bị xóa, kẻ bán sách giả lại đổi nickname khác, giống như Phạm Nhan, chặt đầu này mọc ngay đầu khác!", đại diện đơn vị này cho biết.

Để cạnh tranh trên thị trường, đơn vị này phải chấp nhận chiết khấu lên tới 35-40%, gần như bán huề vốn do phải gánh thêm nhiều chi phí khác như tác quyền. Thế nhưng, trên mạng xã hội Facebook, sách giả được rao bán với giá chỉ 300.000 đồng cho bộ 2 tập, không hề tốn kém gì ngoài chi phí in ấn. Điều này làm dấy lên câu hỏi: "Còn khách hàng mua lẻ nào sẽ chọn mua sách thật của doanh nghiệp nữa đây?"

Trước sự việc này, đại diện nhà xuất bản Trẻ cho biết: “Đơn vị đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng giải quyết vấn nạn sách lậu và cảnh báo độc giả, khuyến cáo họ nên mua hàng tại các kênh phân phối chính hãng”.

Không chỉ dừng lại ở việc làm giả sách, các đối tượng này còn sử dụng chiêu trò mạo danh để trục lợi. Một sự việc khác liên quan đến công ty Thời Đại, khi một cuốn sách bị mạo danh ghi giá thật cao, sau đó quảng cáo giảm 50%.

Một độc giả mua sách qua kênh online, sau đó ra đường sách thấy giá bán còn thấp hơn 30.000 đồng. Người này đã vào Facebook kêu gọi tẩy chay công ty sách Thời Đại. May mắn thay, có một bạn đọc hiểu rõ sự thật đã lên tiếng thanh minh giùm. Ngay sau đó, kẻ gian đã đổi tên từ Thời Đại thành Tân Thời Đại, rồi Tân Thời, và cuối cùng là Tân Tiến để tiếp tục bán sách giả của Thời Đại, nhà xuất bản Trẻ.

Ngoài thương hiệu sách của công ty Thời Đại, nhiều cái tên khác như Fahasa, Phương Nam cũng không thoát khỏi cảnh bị lạm dụng. Mặc dù các đơn vị thuần phát hành sách ít bị thiệt hại hơn, nhưng vấn nạn này vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và kinh doanh của họ.

Trước thực trạng này, các doanh nghiệp kinh doanh sách chân chính kêu gọi độc giả nâng cao cảnh giác, chọn mua sách từ các nguồn uy tín để tránh bị lừa đảo, đồng thời bảo vệ quyền lợi của bản thân và ngành xuất bản. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ quan chức năng và độc giả là yếu tố then chốt để đẩy lùi vấn nạn sách giả, duy trì một thị trường sách lành mạnh và phát triển bền vững.

So với dòng sách văn học, sách kỹ năng, những tác phẩm thường có một lượng in, lượng bán khá thấp. Bởi đặc thù nội dung, sách học thuật hướng tới đối tượng là các nhà nghiên cứu, học giả, những cuốn sách này được làm rất công phu và phải đầu tư nhân lực, tài chính. Do đó, việc làm giả sách học thuật có thể làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của nhiều đơn vị xuất bản. Hơn nữa, nội dung cuốn sách chưa thể được kiểm chứng cũng có thể khiến độc giả nhầm lẫn.