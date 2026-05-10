Thủ đoạn sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm nghìn hộp sữa giả

Để tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, các bị can bàn bạc, thống nhất thực hiện thủ đoạn thay thế chất béo MCT (Medium- Chain Triglyceride) bằng hỗn hợp chất Non Dairy Creamer.

Tại vụ án "Sản xuất, buôn bán thực phẩm bổ sung dành cho trẻ sơ sinh và bà bầu", Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 29 bị can với nhiều tội danh khác nhau.

Trong đó, Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood), Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản suất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Cáo trạng thể hiện, năm 2019-2025, Vũ Mạnh Cường đứng tên và nhờ hoặc giao người khác đứng tên thành lập 9 công ty hoạt động độc lập trên địa bàn Hà Nội để sản xuất, buôn bán các sản phẩm là thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung (các loại sữa).

Một trong những "nhãn hàng" sữa giả do các bị can trong vụ án đưa ra thị trường.

Trong đó, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood là các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, 7 công ty còn lại là các công ty nhập sản phẩm của các công ty sản xuất để bán ra thị trường.

Cơ quan tố tụng xác định do Vũ Mạnh Cường là cổ đông chính tại các công ty sản xuất và đều có vốn góp tại 7 công ty thương mại nên từ năm 2021 đến tháng 4/2025, bị can này cùng Hoàng Mạnh Hà (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của 2 công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Từ năm 2021 đến tháng 4/2025, để tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, Cường, Hà cùng đồng phạm đã bàn bạc, thống nhất thực hiện thủ đoạn thay thế chất béo MCT (Medium-Chain Triglyceride) bằng hỗn hợp chất Non Dairy Creamer; thay thế Axit Linoneic, Axit alpha Linoneic bằng chất Omega 369; thay thế các "đơn chất" là Vitamine Cuvamix…

Cùng với đó, các bị can bàn bạc việc giảm hàm lượng một số thành phần nguyên liệu trong quá trình sản xuất các sản phẩm sữa, dẫn đến các sản phẩm không đạt chuẩn theo công bố, không đúng với công thức ghi trên bao bì.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian trên, Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood đã sản xuất được 187.025 lon/hộp sữa của 426 mẫu sản phẩm tương ứng 255 nhãn sản phẩm là hàng giả.

Các bị can đã xuất bán cho 7 công ty thương mại 170.293 lon/hộp, tương ứng với doanh thu bán hàng (bao gồm cả VAT) là hơn 17 tỷ đồng , thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng . Sau khi nhập hàng hóa, 7 công ty thương mại đã bán ra thị trường 159.387 lon/hộp thu được hơn 44 tỷ đồng , thu lợi bất chính hơn 28 tỷ đồng .

Cáo trạng xác định giá trị của 187.025 lon/hộp của 426 sản phẩm hàng giả do Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood sản xuất là hơn 54 tỷ đồng (tính theo giá bán ra thị trường). Tổng số tiền thu lợi bất chính của 9 công ty do Vũ Mạnh Cường quản lý là hơn 39 tỷ đồng .

Đối với các cá nhân là cổ đông, đứng tên giám đốc của 7 công ty thương mại do Vũ Mạnh Cường thành lập thực hiện việc bán các sản phẩm do Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood sản xuất nhưng không biết việc bị can này cùng các đồng phạm thay đổi công thức, thay thế nguyên liệu để sản xuất.

Do đó, Viện KSND Tối cao cho rằng không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm của các cá nhân trên với vai trò đồng phạm với Vũ Mạnh Cường về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm".

Tài liệu tố tụng cũng thể hiện, bị can Vũ Mạnh Cường còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Khi vi phạm bị phát hiện, Vũ Mạnh Cường đã tìm cách kết nối, đưa tiền hối lộ để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện giúp cho Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự.

Theo đó, bị can đã dùng 150.000 USD (tương đương hơn 3,7 tỷ đồng ) thông qua trung gian để đưa hối lộ nhằm tìm kiếm, kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để được can thiệp, giúp đỡ không bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hành hóa bị tạm giữ.