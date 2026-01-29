Thu 5 lượng vàng từ SIM rác

Video chiết xuất 5 lượng vàng từ SIM qua sử dụng gây chú ý. Nhưng chuyên gia cảnh báo lượng vàng thực tế siêu nhỏ, quy trình độc hại và vướng rủi ro pháp lý.

Số vàng chiết xuất từ hơn 2 tấn nguyên liệu thô. Ảnh: Qiao the Gold Refiner.

Trong bối cảnh giá vàng toàn cầu tăng vọt, một video lan truyền gần đây tuyên bố có thể chiết xuất vàng từ các thẻ SIM cũ đã khiến mạng xã hội Trung Quốc xôn xao. Đoạn clip cho thấy một nhà sáng tạo xử lý hàng đống thẻ SIM và các chip điện tử bị bỏ đi qua nhiều bước phức tạp, cuối cùng thu được một thỏi vàng nặng 191,73 gram.

Theo giá hiện tại, thỏi vàng nhỏ này có giá trị hơn 200 nghìn NDT (tương đương 28.743 USD ). Video đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Một số tài khoản bình luận mỗi thẻ SIM chứa 0,02 gram vàng, trong khi có người còn phóng đại rằng một chip trên thẻ ngân hàng có thể chứa tới 0,2 gram.

Trước làn sóng lan truyền ngày càng lớn, tác giả đã lên tiếng làm rõ rằng quá trình này thực tế cần tới hai tấn nguyên liệu thô. Không chỉ riêng SIM hay thẻ ngân hàng, đầu vào chủ yếu là rác thải điện tử có mạ vàng. Anh cho biết phần lớn các công đoạn đã không được thể hiện trong video.

Lin, một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi kim loại quý, chia sẻ với Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc rằng lớp mạ vàng được sử dụng khá phổ biến trong các thiết bị điện tử, từ thẻ SIM đến bàn phím. Tuy nhiên, các ước tính lan truyền trên mạng lại sai lệch nghiêm trọng.

“Một thẻ Nano-SIM hiện đại, trong điều kiện tốt nhất, chỉ có thể thu được khoảng 0,02 miligam vàng. Con số ít hơn tới 1.000 lần so với những gì đang được chia sẻ trên mạng”, ông giải thích. Vật liệu nền chủ yếu là đồng và niken, chỉ phủ một lớp vàng cực kỳ mỏng.

Lin từng chiết xuất được 1,93 gram vàng từ hơn 9,7 kg thẻ SIM cũ và thẻ IC, trung bình khoảng 0,1 mg vàng trên mỗi gram thẻ. Ông cũng cảnh báo rằng riêng chi phí thu gom đã khiến quá trình này trở nên không khả thi đối với cá nhân.

Nhiều người vẫn tò mò về ý tưởng vàng trong thẻ SIM mặc chi phí chiết cao. Theo Sun Yafei, tiến sĩ hóa học Đại học Thanh Hoa và là người thường xuyên đóng góp vào các nghiên cứu khoa học, vàng để chống ăn mòn chứ không có tác dụng đội giá vật liệu.

“Các mạch đồng có thể bị oxy hóa theo thời gian, dẫn đến hỏng hóc. Một lớp vàng mỏng cỡ micromet sẽ ngăn điều đó, đảm bảo độ tin cậy”, theo một bài báo khoa học của ông.

Tuy nhiên, những hình ảnh trong video về hóa chất nhiều màu và khói bốc lên lại làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn và pháp lý. Sun cho biết việc chiết xuất vàng thường cần đến nước cường toan, hỗn hợp ăn mòn mạnh gồm axit nitric và axit hydrochloric.

“Những hóa chất này bị kiểm soát chặt và phải đăng ký với cảnh sát. Người bình thường không có điều kiện để xử lý an toàn”, ông cảnh báo. Quy trình này sẽ kém hiệu quả nếu làm ở quy mô nhỏ và tạo ra chất thải nguy hại, gây ô nhiễm không thể đảo ngược nếu không được xử lý chuyên nghiệp.

Về đoạn clip trên, tác giả cho biết quy trình tái chế kim loại quý của mình được quản lý chặt chẽ, nhắm vào các loại rác thải điện tử cụ thể. Quá trình tinh luyện kéo dài vài tuần và bao gồm các bước bắt buộc phải được thực hiện trong môi trường có thiết bị chuyên nghiệp và biện pháp bảo hộ đầy đủ.

“Mục đích chia sẻ video là để giới thiệu quy trình và giá trị tái chế, chứ không phải để tạo sự thổi phồng”, anh cho biết.