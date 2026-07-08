Threads thành công ngoài mong đợi

Threads đạt 500 triệu người dùng hàng tháng, tiến gần quy mô của X. Ứng dụng này đang phát triển theo hướng cộng đồng thay vì chỉ là bản sao của Twitter trước kia.

Theo New York Times, sự tăng trưởng này cho thấy Threads không còn là “kẻ thay thế Twitter”. Ứng dụng này đang phát triển theo hướng giống Reddit hơn. Người dùng tập trung vào các cộng đồng nhỏ nhằm thảo luận về các vấn đề trong đời sống.

Meta ra mắt Threads năm 2023, sau khi Elon Musk mua Twitter và đổi tên nền tảng này thành X. Khi mới xuất hiện, Threads tăng trưởng rất nhanh. Ứng dụng từng vượt ChatGPT để trở thành nền tảng đạt 100 triệu lượt đăng ký nhanh nhất.

Tuy nhiên, đà chú ý ban đầu không kéo dài. Meta và cả Thung lũng Silicon sau đó chuyển trọng tâm sang AI. Threads không còn là ưu tiên lớn nhất của gã khổng lồ mạng xã hội.

Định vị mới

Dù vậy, nền tảng này vẫn tiếp tục tăng người dùng. Meta định vị Threads là nơi cho các cuộc trò chuyện diễn ra công khai. Các tin tức và chính trị được xuất hiện trên nền tảng này nhưng không phải trọng tâm chính. Đây là điểm khác biệt so với X, nơi các cuộc tranh luận chính trị thường chiếm nhiều không gian.

Connor Hayes, người đứng đầu nhóm phát triển Threads, cho biết đội ngũ phát triển ứng dụng dựa trên một nguyên tắc chính. Đó là theo sát cách người dùng thật sự sử dụng nền tảng.

Threads thu hút lượng lớn người dùng nhờ hướng đi khác biệt. Ảnh: Bloomberg.

“Cách nhóm định nghĩa thành công là chúng tôi muốn trở thành nền tảng lớn nhất và tốt nhất cho các cuộc đối thoại công khai”, ông Hayes nói.

Theo ông Hayes, Threads đặt mục tiêu đạt một tỷ người dùng. Nếu đạt mốc này, ứng dụng sẽ vượt Snapchat, nền tảng đang sở hữu 956 triệu người dùng.

Để đạt mục tiêu đó, Meta đang xây dựng Threads thành một không gian cộng đồng rõ nét hơn. Ứng dụng đã bổ sung các kênh chính thức cho một số nhóm người dùng. Threads cũng trao huy hiệu cho những người đăng bài tích cực. Người dùng còn có thể tùy chỉnh nội dung theo ý của riêng mình.

Thay đổi này giúp Threads tạo cảm giác khác với Facebook và Instagram. Hiện tại, 2 nền tảng lớn của Meta ngày càng xuất hiện nhiều bài viết được đề xuất, video ngắn và nội dung do AI tạo ra. Trong khi đó, sức hút của Threads nằm ở các cuộc trò chuyện giữa người dùng.

Threads tạo ra khác biệt

Ông Hayes cho rằng Threads gợi nhớ đến những ngày đầu của Facebook. Đó là thời điểm mạng xã hội còn xoay quanh tương tác cá nhân và các nhóm sở thích.

Một số người dùng cũng nhìn nhận Threads theo hướng tương tự. Alli Kimmel, người tham gia Threads từ năm 2025, là một thành viên tích cực trong cộng đồng K-pop hơn 190.000 người. Bà mô tả không khí trên ứng dụng giống “Myspace phiên bản hiện đại”.

Threads tập trung nhiều vào các bài đăng ngẫu nhiên. Ảnh: Mashable.

“Rất nhiều người dùng Threads ở độ tuổi 30 và 40. Ứng dụng này tập trung nhiều hơn vào những bài đăng ngớ ngẩn, vui vẻ và ngẫu nhiên”, bà Kimmel nói.

Dù vậy, Threads không đứng ngoài làn sóng AI. Từ tháng 5, ứng dụng bắt đầu cho phép một số người dùng gắn thẻ Meta AI để đặt câu hỏi. Cách làm này tương tự việc X tích hợp chatbot Grok. Meta cho biết Threads cũng có nội dung do AI tạo ra, song ít hơn so với Instagram và Facebook.

Threads cũng đã bắt đầu cho phép người dùng bật chế độ kiếm tiền. Từ tháng 1, ứng dụng bắt đầu hiển thị quảng cáo. Đây là bước đi đầu tiên của Meta nhằm biến nền tảng thành một mảng kinh doanh. Tuy nhiên, công ty chưa công bố doanh thu hoặc các chỉ số chi tiết về mức độ tương tác.

“Nó có thể trở thành Facebook tiếp theo, hoặc cũng có thể là một thất bại thảm hại”, bà Otto, trưởng bộ phận nghiên cứu tại S&P Global Visible Alpha nhận định.

Tiềm năng doanh thu khổng lồ

Theo bà Otto, nếu Threads đạt một tỷ người dùng và xây dựng được mô hình quảng cáo mạnh, ứng dụng có thể tạo ra ít nhất 30 tỷ USD doanh thu mỗi năm. Đây sẽ là con số đáng kể với Meta khi công ty ghi nhận 201 tỷ USD doanh thu trong năm 2025, với phần lớn đến từ quảng cáo.

Threads đang trở thành nguồn doanh thu mới của Meta. Ảnh: Vanity Fair.

Mark Zuckerberg từng hạ thấp kỳ vọng với Threads. CEO Meta nói nền tảng này có thể trở thành “ứng dụng tuyệt vời thứ năm” trong hệ sinh thái Meta, sau Instagram, Facebook, WhatsApp và Messenger.

Hiện tại, ứng dụng này đang cho thấy giá trị riêng. Meta cho biết tỷ lệ người dùng truy cập Threads trực tiếp đang tăng, thay vì chỉ đến từ quảng bá trên Instagram hay Facebook. Ứng dụng cũng đặc biệt phổ biến tại châu Á. Tổng thời gian sử dụng Threads tăng 80% tại Hàn Quốc và 130% tại Nhật Bản trong năm ngoái.

Trong khi đó, nhiều mạng xã hội khác lại đang gặp khó. X báo cáo doanh thu quảng cáo giảm 100 triệu USD trong quý gần nhất. Mastodon, mạng xã hội mã nguồn mở phi tập trung chỉ còn 758.000 người dùng hoạt động, thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh sau khi Musk mua lại Twitter.