Thót tim vì xe container lấn làn, chạy ngược chiều ở TP.HCM

Tài xế điều khiển xe đầu kéo container lấn sang phần đường ngược chiều gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 8/4, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng CSGT - Công an TP.HCM cho biết đã mời tài xế L.V.B. (SN 1989, ngụ TPHCM) đến làm việc để xử lý về hành vi điều khiển xe đầu kéo container lưu thông sang phần đường ngược chiều gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo một cán bộ Đội CSGT số 1, hành vi của tài xế đã vi phạm quy định tại điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ với mức xử phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, vào chiều 30/3, xe đầu kéo container do L.V.B. điều khiển, lưu thông trên đường Dân Chủ (phường Vĩnh Tân, TP.HCM). Chiếc xe không lưu thông theo chiều đi của mình mà lấn sang phần đường ngược chiều.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình trên ôtô lưu thông trên đường cùng thời điểm ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh. Qua đó, xác định được phương tiện và tài xế liên quan nên tiến hành mời làm việc và xử lý theo quy định.